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Strelec z Fort Hoodu požiadal súd o odloženie popravy
Hasana majú popraviť zastrelením 3. decembra na základni Fort Hood.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Bývalý vojenský psychiater Nidal Hasan, ktorého majú na budúci mesiac popraviť za vraždu 13 ľudí a zranenie ďalších 32 počas streľby na vojenskej základni Fort Hood v Texase v roku 2009, požiadal v utorok súd o odloženie popravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hasana majú popraviť zastrelením 3. decembra na základni Fort Hood. Súd požiadal o odloženie popravy, ktorú chce napadnúť odvolávajúc sa na ústavu. Pokiaľ by ho popravili, išlo by o prvú osobu zabitú americkou vojenskou popravnou čatou od roku 1945.
Prípad Hasana vyvolal začiatkom októbra značné kontroverzie po tom, čo bolo oznámené, že poprava sa bude vysielať naživo. Po dňoch verejných diskusií americký prezident Donald Trump plány na jej vysielanie napokon zrušil.
Hasana majú popraviť zastrelením 3. decembra na základni Fort Hood. Súd požiadal o odloženie popravy, ktorú chce napadnúť odvolávajúc sa na ústavu. Pokiaľ by ho popravili, išlo by o prvú osobu zabitú americkou vojenskou popravnou čatou od roku 1945.
Prípad Hasana vyvolal začiatkom októbra značné kontroverzie po tom, čo bolo oznámené, že poprava sa bude vysielať naživo. Po dňoch verejných diskusií americký prezident Donald Trump plány na jej vysielanie napokon zrušil.