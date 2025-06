Strelec z gymnázia bol zrejme uzavretý fanúšik videohier

Graz 12. júna (TASR) - Dvadsaťjedenročný útočník, ktorý v utorok strieľal na gymnáziu v rakúskom meste Graz, bol pravdepodobne uzavretý fanúšik počítačových strielačiek, uviedli vo štvrtok vyšetrovatelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Mladíka miestne médiá identifikovali ako Arthura A. Jeho útok trval približne sedem minút a použil pri ňom pištoľ a brokovnicu. Mal zbrojný preukaz a zbrane vlastnil legálne. Podľa najnovších správ na mieste činu zomrelo v jeho bývalej škole šesť dievčat a traja chlapci vo veku od 14 do 17 rokov. Následne spáchal samovraždu. Na následky zranení neskôr zomrela aj učiteľka.



Miestny zdravotnícky úrad v Grazi v stredu dopoludnia informoval, že zranení sú v stabilizovanom stave. Polícia pri domovej obhliadke útočníka po incidente našla aj plány na bombový útok a nefunkčnú rúrkovú bombu.



Polícia sa stále snaží objasniť motív útoku. Vyšetrovateľ Michael Lohnegger upresnil, že útočník bol uzavretá osobnosť s veľkým záujmom o online strieľačky. „Viedol mimoriadne uzavretý život, nemal záujem zúčastňovať sa na aktivitách v reálnom svete, radšej sa utiahol do virtuálneho priestoru,“ priblížil vyšetrovateľ. Polícia ozrejmila, že nemal blízky vzťah so žiadnou z obetí, väčšinu z nich ani nepoznal.



Rakúske úrady uviedli, že Arthur neukončil štúdium na gymnáziu. Podľa tamojších médií žil s matkou v mestečku Kalsdorf pri Grazi a počas štúdia bol zrejme obeťou šikany, hoci polícia to zatiaľ nepotvrdila. Susedia a predstavitelia mesta ho opisovali ako uzavretého drobného muža, ktorý väčšinou nosil šiltovku a slúchadlá, píše Reuters.