Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. november 2026Meniny má Teodor
< sekcia Zahraničie

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

.
Pri rozbitom výklade obchodu neďaleko hlavného námestia v poľskom Krakove je v nedeľu 8. novembra 2026 natiahnutá policajná páska; deň predtým tam došlo k postreleniu niekoľkých ľudí. Foto: TASR/AP

Muž, ktorý v sobotu spustil streľbu v centre poľského Krakova a zabil pri nej šesť ľudí, v pondelok ráno podľahol zraneniam v nemocnici.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Krakov 9. novembra (TASR) - Muž, ktorý v sobotu spustil streľbu v centre poľského Krakova a zabil pri nej šesť ľudí, v pondelok ráno podľahol zraneniam v nemocnici. Na sociálnej sieti X to oznámila polícia v Malopoľskom vojvodstve, píše TASR

„Oznamujeme, že páchateľ tragických udalostí dnes ráno zomrel v nemocnici,“ napísala polícia v krátkom príspevku na sieti X.

Spravodajská televízia TVN24 s odvolaním sa na vojvodu Malopoľského vojvodstva Krzysztofa Klęczara uvádza, že páchateľ zahynul o 04.30 h ráno v jednej z krakovských nemocníc. Podozrivého údajne operovali najmenej trikrát, keď ho v sobotu postrelila polícia a v kritickom stave previezli do nemocnice.

Pri sobotňajšom útoku v Krakove zomrelo šesť ľudí a 15 ďalších utrpelo poranenia. Neskôr polícia našla v dome strelca v Ostrowci Świętokrzyskom zastrelených jeho rodičov a sestru. Podľa vyšetrovateľov ich s vysokou pravdepodobnosťou zabil on.

Klęczar uviedol, že zdravotný stav 14 zranených ostáva stabilný a stav jedného zraneného policajta je vážny.
.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú

Otázka vzťahu k Slovensku rozdelila respondentov na polovicu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom