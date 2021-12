Strelec zabil v oblasti Denveru štyroch ľudí a zranil policajta

Denver 28. decembra (TASR) - Osamelý strelec v oblasti mesta Denver v americkom štáte Colorado zabil štyroch ľudí a zranil troch ďalších vrátane policajta. V pondelok večer miestneho času o tom informovala tamojšia polícia, na ktorú sa v utorok odvolali tlačové agentúry AFP a Reuters.



Podozrivý takisto v pondelok zomrel. Pred smrťou sa dopustil série strelieb na viacerých miestach, uviedla polícia v meste Lakewood nachádzajúcom sa blízko Denveru.



Muž sa potom dostal do prestrelky s políciou. Podľa Reuters ho policajti nakoniec zastrelili.



Zranený policajt je v stabilizovanom stave, do nemocnice ho previezli so strelným poranením.



"Za toto veľmi násilné vyčíňanie, ktoré sa odohralo večer, je zodpovedný tento jednotlivec," uviedol v pondelok šéf policajného oddelenia Denveru Paul Pazen.