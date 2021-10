Strelec zo strednej školy v americkom Parklande priznal svoju vinu

Miami 20. októbra (TASR) - Nikolas Cruz, ktorý 14. februára 2018 zastrelil 17 ľudí na strednej škole v Parklande na Floride, priznal v stredu pred súdom vinu a svoj čin oľutoval. Informovala o tom agentúra AFP.



Cruz priznal vinu v 17 bodoch obžaloby z vraždy prvého stupňa, ako aj v prípade 17 pokusov o vraždu ľudí, ktorí počas útoku utrpeli zranenia.



V ďalšej fáze procesu obvinený predstúpi pred súdnu porotu, a následne bude stanovená výška jeho trestu. Hrozí mu minimálne doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.



Žalobcovia však uviedli, že pre Cruza budú žiadať trest smrti.



Nikolas Cruz, ktorý má teraz 23 rokov, sa v súdnej sieni v Miami po priznaní viny ospravedlnil príbuzným obetí. "Je mi veľmi ľúto, čo som urobil, musím s tým žiť každý deň. Mám z toho nočné mory," povedal.



Do areálu strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej vo floridskom meste Parkland prišiel Cruz v osudný deň vyzbrojený poloautomatickou puškou AR-15, plynovou maskou, dymovými granátmi a veľkým množstvom zásobníkov s nábojmi. Zbraň si kúpil legálne, a to napriek tomu, že úrady vedeli o jeho duševných problémoch.



Z parklandskej školy bol Cruz predtým vylúčený z disciplinárnych dôvodov, pričom bolo o ňom známe, že je fanatikom do strelných zbraní - a údajne bol považovaný aj za možnú hrozbu pre spolužiakov, píše AFP.



Streľba na strednej škole v Parklande bola v USA najhoršou masakrou tohto druhu od decembra 2012, keď na základnej škole Sandy Hook v meste Newtown v štáte Connecticut vtedy 20-ročný Adam Lanza zabil 26 ľudí.



Floridská streľba šokovala celú krajinu, pričom študenti parklandskej školy spustili bezprostredne po útoku rozsiahlu kampaň, ktorá podnietila po celých USA demonštrácie za prísnejšie zákony o kontrole strelných zbraní.