Strelkyňa, ktorá zastrelila šesť ľudí, si zákonne kúpila sedem zbraní

Nashville 29. marca (TASR) - Útočníčka, ktorá v pondelok na súkromnej kresťanskej základnej škole v americkom meste Nashville zastrelila šesť ľudí vrátane troch detí, si v uplynulých rokoch zákonne kúpila sedem zbraní a ukrývala ich pred svojimi rodičmi. V utorok to uviedla miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Strelkyňa Audrey Haleová (28) bola bývalou žiačkou tejto školy. Obete si podľa polície špecificky nevyberala. Policajti ju pri zásahu zastrelili. Vyzbrojená bola dvoma útočnými puškami a pištoľou.



Miestne úrady uviedli, že Haleovú pred útokom neregistrovali ako nebezpečnú osobu. Polícia dodala, že navštevovala lekára pre emocionálnu poruchu.



Polícia v Nashville v utorok zverejnila na platforme YouTube šesťminútové video z pondelkového zásahu. Strelkyňu lokalizovali na druhom poschodí budovy a policajt pred výstrelom útočníčku dvakrát vyzval, aby pustila zbraň z rúk.



Strelkyňa zanechala manifest, ktorý "naznačuje, že k streľbám malo dôjsť na viacerých miestach a škola bola jednou z nich", povedal náčelník miestnej polície John Drake. Policajti tiež našli Haleovej podrobnú mapu školy s vchodmi do budovy. Motív útoku zatiaľ nie je známy.



Polícia uviedla, že od prvej informácie o streľbe v škole do zneškodnenie útočníčky prešlo 14 minút. Pri útoku zahynula aj riaditeľka školy.



Strelkyňa mala pár minút pred útokom na sociálnej sieti svojej kamarátke napísať, že "čoskoro sa stane niečo zlé," informoval denník The Guardian. "Pravdepodobne o mne budeš počuť v správach po mojej smrti," napísala.



Haleovej kamarátka o tom ešte pred tragickou streľbou informovala políciu. Podľa jej slov však policajti nereagovali dostatočne rýchlo.



Americký prezident Joe Biden v spojitosti s týmto incidentom vyzval americký Kongres, aby schválil návrh zakazujúci prechovávanie špecifického druhu strelných zbraní, označovaného v USA termínom útočná zbraň (assault weapon).