Stretnutie O'Sullivanovcov v Írsku prekonalo svetový rekord
Autor TASR
Dublin 31. mája (TASR) - Takmer 2000 ľudí s priezviskami O'Sullivan a Sullivan pricestovalo v sobotu z celého Írska i zo sveta do írskeho grófstva Cork, kde sa zišli na doteraz najväčšom zaznamenanom stretnutí ľudí s rovnakým priezviskom. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.
Zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov tento záznam overili na podujatí v meste Castletownbere na juhozápade Írska. „S celkovým počtom 1848 členov sa klan O'Sullivanovcov stal novým držiteľom Guinnessovho svetového rekordu, gratulujeme!“ povedal predstaviteľ organizácie nadšenému davu. Priezviská O'Sullivan a Sullivan sú v grófstve Cork a na juhozápade Írska veľmi frekventované.
„V Bostone, odkiaľ pochádzam, je nás Sullivanovcov veľa, ale toto je neuveriteľné,“ povedal jeden z účastníkov. Na posilnenie počtu prišlo aj mnoho členov rozsiahlej medzinárodnej írskej diaspóry, ktorí ako dôkaz svojho mena predložili pasy.
Tento výkon zosadil z prvého miesta ďalšie bežné írske priezvisko - Gallagher. Stalo sa tak po jeho predchádzajúcom rekordnom víťazstve z roku 2007, keď sa v grófstve Donegal zišlo dovedna 1488 účastníkov.
O'Sullivan je priezvisko írskeho pôvodu. Spája sa s juhozápadnou časťou Írska a pred anglo-normanskou inváziou sa vyskytovalo najmä v grófstvach Tipperary a Kerry. Ide o tretie najpočetnejšie priezvisko v Írsku. Približne polovica ľudí s priezviskom O'Sullivan pochádza z Írska a zhruba 50 percent z nich tam aj žije.
