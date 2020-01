Stretnutie Putina s Johnsonom bolo konštruktívne

Moskva 21. januára (TASR) - Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s britským premiérom Borisom Johnsonom, ktoré sa konalo v nedeľu v Berlíne pri príležitosti medzinárodnej konferencie o Líbyi, bolo "lakonické, ale súčasne aj konštruktívne" so zmierlivým podtónom.



Uviedol to v utorok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý tak podľa agentúry AFP naznačil, že Británia obsah schôdzky mylne interpretovala ako varovanie Moskve.



Úrad britského premiéra totiž po schôdzke v Berlíne informoval, že Johnson využil v nedeľu svoje prvé oficiálne stretnutie s Putinom na varovanie, aby sa už nezopakoval chemický útok z roku 2018, pri ktorom takmer zomrel ruský dvojitý agent Sergej Skripaľ.



Peskov tvrdí, že "prinajmenšom náležitosti stretnutia sa jasne líšia od podstaty vyhlásenia Downing Street". Hovorca Kremľa však odmietol poskytnúť ďalšie informácie a detaily o schôdzke Johnsona s Putinom.



Vzťahy medzi Moskvou a Londýnom poznačila aféra, keď začiatkom marca 2018 našli v anglickom meste Salisbury v bezvedomí bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Neskôr sa ukázalo, že obaja boli vystavení pôsobeniu bojovej nervovoparalytickej látky novičok. Británia z incidentu obvinila Rusko, ktoré však vinu odmieta.



Vzťahy oboch štátov sa aj v dôsledku kauzy Skripaľ zhoršili, ale Putin v decembri 2019 vyzval Johnsona na konštruktívny dialóg, keď mu blahoželal k volebnému víťazstvu. Počas stretnutia v Berlíne však Johnson vyhlásil, že vzťahy medzi Moskvou a Londýnom sa nevrátia do normálu, kým Rusko neukončí svoje "destabilizačné" aktivity.



Johnson "objasnil, že nedošlo k žiadnym zmenám v postoji Spojeného kráľovstva k Salisbury, čo bolo bezohľadné použitie chemických zbraní a nehanebný pokus o vraždu nevinných ľudí na britskej pôde... Povedal, že takýto útok sa už nesmie zopakovať," stálo vo vyhlásení Downing Street zverejnenom minulú nedeľu.