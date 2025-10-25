< sekcia Zahraničie
Stretnutie s Kimom nie je na programe turné prezidenta Trumpa po Ázii
Autor TASR
Washington, 25. októbra 2025 (TASR) – Americký prezident Donald Trump nemá v pláne stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas svojej návštevy Južnej Kórey budúci týždeň, uviedol v piatok vysokopostavený predstaviteľ USA. Poprel tak špekulácie o ich možnom stretnutí počas turné amerického prezidenta po Ázii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prezident, samozrejme, vyjadril svoju ochotu stretnúť sa s Kim Čong-unom v budúcnosti. Nie je to však na programe tejto cesty,“ povedal novinárom vysoký predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite.
Juhokórejský minister pre zjednotenie Čong Tong-jong v piatok uviedol, že existuje značná šanca, že sa Trump na budúci týždeň počas návštevy Kórejského polostrova stretne s vodcom Severnej Kórey. Vyhlásil, že KĽDR zrejme „venuje pozornosť Spojeným štátom a rôzne signály...naznačujú značnú pravdepodobnosť stretnutia“.
Trump pricestuje do Ázie na summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu, a summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom Kuala Lumpur.
Americké médiá informovali, že predstavitelia Trumpovej vlády súkromne diskutovali o zorganizovaní stretnutia šéfa Bieleho domu s Kimom, ktorí sa naposledy stretli v roku 2019.
Trump v auguste naznačil, že sa počas svojho druhého funkčného obdobia môže stretnúť so severokórejským vodcom. Kim Čong-un v septembri povedal, že si stále uchováva „príjemné spomienky“ na amerického prezidenta, s ktorým sa počas jeho funkčného obdobia stretol trikrát. Dodal, že je otvorený rozhovorom so Spojenými štátmi, ak sa vzdajú požiadavky, aby sa KĽDR vzdala svojich jadrových zbraní.
