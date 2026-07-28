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Stretnutie Trumpa a Netanjahua sa skončilo
Išlo o už ich ôsme osobné stretnutie od návratu Trumpa do Bieleho domu, avšak prvé od začiatku vojny proti Iránu.
Autor TASR,aktualizované
Washington 28. júla (TASR) - V Bielom dome sa v utorok večer skončilo stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej boli stretnutia s lídrami Izraela aj Ukrajiny pozitívne a produktívne. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel.
Schôdzka lídrov Izraela a USA trvala takmer 90 minút a ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ neuviedla viac podrobností.
Išlo o už ich ôsme osobné stretnutie od návratu Trumpa do Bieleho domu, avšak prvé od začiatku vojny proti Iránu. Predpokladá sa, že vojna na Blízkom východe bola hlavnou témou schôdzky, ktorá sa uskutočnila za zatvorenými dverami.
Vysokopostavený izraelský predstaviteľ po stretnutí lídrov pre televíziu Kešet 12 uviedol, že Izrael sa nachádza v kritickom období. „Prezident Trump čoskoro rozhodne, akým smerom sa vydá,“ povedal. „Netlačíme na neho, ale ani nestrkáme hlavu do piesku. Netanjahu predstavil izraelský pohľad na vec,“ prezradil.
Predseda izraelskej vlády podľa neho predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne. Podľa Netanjahua neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť na miesta v Iráne, ktoré neboli zasiahnuté, na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval, a na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu.
Pred odchodom na pohreb senátora Lindseyho Grahama Netanjahu povedal, že stretnutie s Trumpom bolo doteraz jedno z najlepších. „Bolo to stretnutie v duchu plnej spolupráce, v duchu vzájomnej podpory a porozumenia ohľadom spoločného cieľa, aby Irán nemal jadrové zbrane, ako aj ďalších cieľov,“ uviedol vo videu. Podľa jeho slov bola schôdzka „príležitosťou na výmenu názorov, ako aj na koordináciu záležitostí, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a budúcnosť Izraela“.
Schôdzka lídrov Izraela a USA trvala takmer 90 minút a ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ neuviedla viac podrobností.
Išlo o už ich ôsme osobné stretnutie od návratu Trumpa do Bieleho domu, avšak prvé od začiatku vojny proti Iránu. Predpokladá sa, že vojna na Blízkom východe bola hlavnou témou schôdzky, ktorá sa uskutočnila za zatvorenými dverami.
Vysokopostavený izraelský predstaviteľ po stretnutí lídrov pre televíziu Kešet 12 uviedol, že Izrael sa nachádza v kritickom období. „Prezident Trump čoskoro rozhodne, akým smerom sa vydá,“ povedal. „Netlačíme na neho, ale ani nestrkáme hlavu do piesku. Netanjahu predstavil izraelský pohľad na vec,“ prezradil.
Predseda izraelskej vlády podľa neho predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne. Podľa Netanjahua neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť na miesta v Iráne, ktoré neboli zasiahnuté, na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval, a na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu.
Pred odchodom na pohreb senátora Lindseyho Grahama Netanjahu povedal, že stretnutie s Trumpom bolo doteraz jedno z najlepších. „Bolo to stretnutie v duchu plnej spolupráce, v duchu vzájomnej podpory a porozumenia ohľadom spoločného cieľa, aby Irán nemal jadrové zbrane, ako aj ďalších cieľov,“ uviedol vo videu. Podľa jeho slov bola schôdzka „príležitosťou na výmenu názorov, ako aj na koordináciu záležitostí, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a budúcnosť Izraela“.