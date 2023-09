Strety medzi políciou a ozbrojencami v Kosove si vyžiadali štyri obete

Banjska/Priština 25. septembra (TASR) — Štyroch mŕtvych si vyžiadali nedeľňajšie strety medzi policajtmi a ozbrojeným komandom na severe Kosova, ktoré sa po zastrelení policajta na niekoľko hodín zabarikádovalo v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Kosovské ministerstvo vnútra v nedeľu večer podľa agentúry AFP a BBC oznámilo, že oblasť je "po niekoľkých vlnách bojov" opäť pod kontrolou úradov.



Strety s ozbrojencami sa začali v nedeľu skoro ráno, keď policajná hliadka narazila na dve nákladné autá bez evidenčných čísel blokujúce most v dedine Banjska (albánsky Bajskë). Podľa kosovskej polície bol pri následnej prestrelke jeden policajt zabitý a ďalší utrpel zranenia.



Profesionálne vybavení ozbrojenci, ktorých bolo približne 30, následne vtrhli do areálu kláštora pravoslávnej cirkvi, kde ich kosovská polícia obliehala niekoľko hodín. V prestrelkách zahynuli traja ozbrojenci. Zatknutých bolo šesť osôb a zhabané veľké množstvo zbraní a ďalšieho vybavenia.



Kosovský premiér Albin Kurti na svojom facebookovom profile uviedol, že za udalosťami je "organizovaná zločinecká skupina, podporovaná politicky, finančne a logisticky z Belehradu".



Srbský prezident Aleksandar Vučič vystúpil v nedeľu večer v televízii s prejavom, v ktorom odsúdil zabitie kosovského policajta a uviedol, že takéto činy nemožno ospravedlniť. Nedeľňajším udalostiam podľa neho predchádzali mesiace provokácií voči etnickým Srbom v severnom Kosove. Za zodpovedného za incident označil Kurtiho "a tú časť medzinárodného spoločenstva, ktorá mu pomáha. On jediný má rád konflikty a vojny, jeho cieľom je zatiahnuť nás do vojny s NATO."



Rašsko-prizrenská diecéza srbskej pravoslávnej cirkvi uviedla, že ozbrojenci opustili areál kláštora, v ktorom sa v tom čase zdržiavala skupina pútnikov zo srbského mesta Novi Sad.



Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, ktoré však ho stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je okolo 120.000 Srbov, ktorí žijú najmä na severe.



Napätie na severe Kosova rastie niekoľko mesiacov. Situácia sa vyhrotila v máji, keď vláda v Prištine rozhodla o vymenovaní starostov z radov kosovských Albáncov v štyroch obciach so srbskou väčšinou. Pri následných nepokojoch bolo zranených viac ako 30 vojakov mierových síl NATO (KFOR).