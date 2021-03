Štrnásť migrantov prišlo v Tunisku o život po prevrátení plavidla

Tunis 9. marca (TASR) - Tuniská pobrežná stráž našla v utorok telá 14 migrantov, ktorí prišli o život po tom, ako sa pri pobreží Tuniska prevrátili dve plavidlá s migrantmi. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu pobrežnej stráže.



Medzi obeťami je deväť žien, štyri deti a jeden muž. Celkom 139 ľudí vrátane dvoch Tunisanov úrady zachránili a ešte stále pátrajú po nezvestných.



Lode vyplávali z Tuniska v noci na utorok. Migranti, pochádzajúci prevažne z oblasti subsaharskej Afriky, sa usilovali nelegálne dostať do Európy, uviedol hovorca pobrežnej stráže.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo v roku 2019 pri riskantnej plavbe z Tuniska a Líbye do Európy viac ako 1200 ľudí. Podľa informácií tuniského Fóra pre hospodárske a sociálne práva v minulom roku prišlo po mori z Tuniska do Talianska najmenej 12.000 migrantov, píše agentúra DPA.