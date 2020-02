Štrnásťročný chlapec dostal za vraždu matky 3,5 roka väzenia

Viedeň 11. februára (TASR) - Chlapca vo veku 14 rokov odsúdil v utorok krajinský súd v rakúskom meste Wiener Neustadt na tri a pol roka väzenia za vraždu svojej 56-ročnej matky, ktorú spáchal vlani v júli. Informovala o tom agentúra APA.



K vražde došlo v obci Kirchschlag in der Buckligen Welt 22. júla 2019. Dôvodom bola hádka, ktorá sa začala, keď matka svojho syna požiadala o pomoc s počítačom, avšak ten po noci strávenej hraním počítačových hier chcel ešte spať. Keď mu ale matka zakázala vrátiť sa do postele a postavila sa mu do cesty, zaútočil na ňu kuchynským nožom.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Tínedžer mohol podľa zákona dostať trest odňatia slobody až do desať rokov. Podľa predsedajúcej sudkyne však výrazne zavážili poľahčujúce okolnosti. Porota brala do úvahy mladíkov doterajší slušný život, jeho kajúcne priznanie, dlhoročné zanedbávanie, ako aj zníženú schopnosť sebakontroly, ktorú vo svojom posudku potvrdil psychiater. Naopak, ako priťažujúce okolnosti súd vyhodnotil štyri bodné zranenia, ktoré chlapec matke spôsobil, ako aj to, že išlo o vraždu blízkeho rodinného príslušníka.



Výsledky pitvy ukázali, že chlapec svojej matke prepichol srdce. Následne jej zavolal záchranku.