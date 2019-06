Strom symbolizujúci priateľstvo Trumpa s Macronom vyschol

Stromček venoval Macron Trumpovi v apríli 2018 počas štátnej návštevy vo Washingtone.

Washington 10. júna (TASR) - Dub, ktorý vlani spoločne zasadili prezidenti USA Donald Trump a Emmanuel Macron v záhrade Bieleho domu, sa neujal a vyschol. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Stromček symbolizujúci priateľstvo oboch lídrov a krajín venoval Macron Trumpovi v apríli 2018 počas štátnej návštevy vo Washingtone. Priesadu obaja štátnici za asistencie prvých dám a kamier spoločne zasadili na trávniku pred Bielym domom. Zábery z tohto slávnostného aktu obleteli celý svet.



Symbolické bolo už miesto pôvodu priesady: vyrástla v lese Beleau na severe Francúzska, dejisku krvavej bitky prvej svetovej vojny, v ktorej v roku 1918 padlo asi 2000 amerických vojakov.



Už o niekoľko dní po zasadení však Macronov dub priateľstva zo záhrady Bieleho domu zmizol. Vykopali ho a dali do karantény, ktorej sa musia podrobiť všetky živé organizmy privezené do USA zo zahraničia, aby sa zamedzilo prípadnému šíreniu chorôb a parazitov.



Počítalo sa s tým, že dub následne vrátia na pôvodné miesto. Podľa diplomatického zdroja, citovaného agentúrou AFP, však strom vyschol počas karantény, ktorá mala trvať dva roky.



Francúzske médiá o tejto skutočnosti píšu ako o metafore symbolizujúcej zhoršujúce sa vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou, uvádza stanica Deutsche Welle.



Pôvodne srdečné vzťahy Trumpa a Macrona medzičasom ochladli v dôsledku rozdielnych názorov na mnohé témy. Americký prezident sa opakovane dostáva aj do sporov s Európskou úniou.