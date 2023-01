Strömer: Švédsko sa pokúsi oživiť debaty o rozšírení Schengenu

Štokholm 12. januára (TASR) — Proces rozšírenia schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach EÚ je žiaduci a švédske predsedníctvo v Rade EÚ sa pokúsi zohrať úlohu sprostredkovateľa a presvedčiť "váhavé" členské krajiny, aby odblokovali vstup do Schengenu aj pre Bulharsko a Rumunsko. Vo štvrtok to uviedol švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömer počas stretnutia s európskymi novinármi, ktorí do Štokholmu zavítali pri príležitosti začiatku predsedníctva Švédska v Rade EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Na decembrovom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci v Bruseli Rakúsko zablokovalo vstup Rumunska do Schengenu a Holandsko zmarilo nádeje Bulharska. Členské krajiny odobrili iba vstup Chorvátska, Rumuni a Bulhari neuspeli ani po 11 rokoch od podania prihlášky.



"Švédsko podporuje rozšírenie schengenského priestoru, to sme jasne naznačili už v decembru v Bruseli," odpovedal Strömer na otázku TASR, či Štokholm bude pokračovať v doterajšom intenzívnom úsilí predošlého českého predsedníctva.



Podľa jeho slov Švédsko bude hľadať spôsob ako zaistiť pokrok v diskusiách na túto tému. Spresnil, že švédske predsedníctvo začne hovoriť s konkrétnymi ľuďmi, so všetkými členskými štátmi a pokúsi sa zistiť, čo je možné urobiť, aby sa táto téma znovu otvorila a aby členské štáty dospeli k rozhodnutiu aj v prospech Bulharska a Rumunska.



"Som presvedčený, že to dokážeme urobiť konštruktívnym spôsobom,“ uviedol Strömer.



Šanca na znovuotvorenie diskusie o rozšírení Schengenu bude na prvom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci pod švédskym predsedníctvom, ktoré sa uskutoční 25. - 27. januára.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)