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Stroskotanie člnu s migrantmi: Pri Senegale zahynulo najmenej 21 ľudí
Tisíce ľudí zo západnej Afriky sa každý rok pokúšajú dostať do Európy po nebezpečnej migračnej trase cez Atlantický oceán.
Autor TASR
Dakar 8. novembra (TASR) - Pri stroskotaní malého člnu s migrantmi severozápadne od pobrežia Senegalu zahynulo najmenej 21 ľudí. Oznámilo to v nedeľu ministerstvo vnútra tejto západoafrickej krajiny s tým, že do sobotňajšieho večera našli 21 tiel a iba jednu osobu zachránili. Úrady pokračujú v pátraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Senegalské médiá informovali, že čln sa prevrátil v sobotu pri pobreží obce Loumpoul medzi metropolou Dakar a mestom Saint-Louis na severe krajiny. Podľa ministerstva prevážal nelegálnych migrantov. Senegalská humanitárna organizácia Boza Fii ale uviedla, že plavidlo sa potopilo už v piatok.
Tisíce ľudí zo západnej Afriky sa každý rok pokúšajú dostať do Európy po nebezpečnej migračnej trase cez Atlantický oceán. Ich snahou je dostať sa predovšetkým na španielske Kanárske ostrovy. V uplynulých rokoch počas takejto cesty zahynuli tisíce ľudí, uviedla agentúra Reuters.
V Senegale v piatok zadržali 142 migrantov, ktorí sa na malom člne snažili dostať do Španielska. Úrady na jednom z Kanárskych ostrovov El Hierro o deň neskôr vyhlásili núdzový stav pre zvýšené počty prichádzajúcich migrantov. Od začiatku novembra tam prišlo viac ako 3300 ľudí na 30 člnoch.
Senegalská vláda v sobotu zdôraznila, že je odhodlaná bojovať proti prevádzačom migrantov, a to najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce so susednými krajinami. Senegal, Mauritánia a Maroko podľa AFP už zintenzívnili námorné hliadky v okolí miest, odkiaľ odchádzajúca malé člny. Tým ich nútia smerovať ďalej na juh k pobrežiu Gambie, Guiney-Bissau a Guiney, čo ešte viac predlžuje už tak nebezpečnú plavbu.
Senegalské médiá informovali, že čln sa prevrátil v sobotu pri pobreží obce Loumpoul medzi metropolou Dakar a mestom Saint-Louis na severe krajiny. Podľa ministerstva prevážal nelegálnych migrantov. Senegalská humanitárna organizácia Boza Fii ale uviedla, že plavidlo sa potopilo už v piatok.
Tisíce ľudí zo západnej Afriky sa každý rok pokúšajú dostať do Európy po nebezpečnej migračnej trase cez Atlantický oceán. Ich snahou je dostať sa predovšetkým na španielske Kanárske ostrovy. V uplynulých rokoch počas takejto cesty zahynuli tisíce ľudí, uviedla agentúra Reuters.
V Senegale v piatok zadržali 142 migrantov, ktorí sa na malom člne snažili dostať do Španielska. Úrady na jednom z Kanárskych ostrovov El Hierro o deň neskôr vyhlásili núdzový stav pre zvýšené počty prichádzajúcich migrantov. Od začiatku novembra tam prišlo viac ako 3300 ľudí na 30 člnoch.
Senegalská vláda v sobotu zdôraznila, že je odhodlaná bojovať proti prevádzačom migrantov, a to najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce so susednými krajinami. Senegal, Mauritánia a Maroko podľa AFP už zintenzívnili námorné hliadky v okolí miest, odkiaľ odchádzajúca malé člny. Tým ich nútia smerovať ďalej na juh k pobrežiu Gambie, Guiney-Bissau a Guiney, čo ešte viac predlžuje už tak nebezpečnú plavbu.