Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. november 2026Meniny má Bohumír
< sekcia Zahraničie

Stroskotanie člnu s migrantmi: Pri Senegale zahynulo najmenej 21 ľudí

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tisíce ľudí zo západnej Afriky sa každý rok pokúšajú dostať do Európy po nebezpečnej migračnej trase cez Atlantický oceán.

Autor TASR
Dakar 8. novembra (TASR) - Pri stroskotaní malého člnu s migrantmi severozápadne od pobrežia Senegalu zahynulo najmenej 21 ľudí. Oznámilo to v nedeľu ministerstvo vnútra tejto západoafrickej krajiny s tým, že do sobotňajšieho večera našli 21 tiel a iba jednu osobu zachránili. Úrady pokračujú v pátraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Senegalské médiá informovali, že čln sa prevrátil v sobotu pri pobreží obce Loumpoul medzi metropolou Dakar a mestom Saint-Louis na severe krajiny. Podľa ministerstva prevážal nelegálnych migrantov. Senegalská humanitárna organizácia Boza Fii ale uviedla, že plavidlo sa potopilo už v piatok.

Tisíce ľudí zo západnej Afriky sa každý rok pokúšajú dostať do Európy po nebezpečnej migračnej trase cez Atlantický oceán. Ich snahou je dostať sa predovšetkým na španielske Kanárske ostrovy. V uplynulých rokoch počas takejto cesty zahynuli tisíce ľudí, uviedla agentúra Reuters.

V Senegale v piatok zadržali 142 migrantov, ktorí sa na malom člne snažili dostať do Španielska. Úrady na jednom z Kanárskych ostrovov El Hierro o deň neskôr vyhlásili núdzový stav pre zvýšené počty prichádzajúcich migrantov. Od začiatku novembra tam prišlo viac ako 3300 ľudí na 30 člnoch.

Senegalská vláda v sobotu zdôraznila, že je odhodlaná bojovať proti prevádzačom migrantov, a to najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce so susednými krajinami. Senegal, Mauritánia a Maroko podľa AFP už zintenzívnili námorné hliadky v okolí miest, odkiaľ odchádzajúca malé člny. Tým ich nútia smerovať ďalej na juh k pobrežiu Gambie, Guiney-Bissau a Guiney, čo ešte viac predlžuje už tak nebezpečnú plavbu.
.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú

Otázka vzťahu k Slovensku rozdelila respondentov na polovicu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom