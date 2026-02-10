< sekcia Zahraničie
Strožyk: Tvrdenia o účasti Poľska na atentáte sú dezinformácie
Strožyk uviedol, že tieto vyhlásenia sú určené najmä pre ruskú a bieloruskú verejnosť.
Autor TASR
Varšava 10. februára (TASR) - Tvrdenia ruských orgánov o údajnej účasti poľských tajných služieb na organizovaní atentátov či sabotáží v Rusku a Bielorusku sú prejavom dezinformácií a súčasťou domácej propagandy. V rozhovore pre Poľskú tlačovú agentúru (PAP) to uviedol šéf poľskej vojenskej kontrarozviedky (SKW) generál Jaroslaw Strožyk, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa neho ide o správy, ktoré ruské úrady pravidelne zverejňujú s cieľom vytvárať obraz Ruska a Bieloruska ako krajín vystavených tlaku Západu a Severoatlantickej aliancie. Reagoval tak na vyhlásenia ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) o údajnom zapojení Poľska do prípravy atentátu na zástupcu šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimira Alexejeva.
Strožyk uviedol, že tieto vyhlásenia sú určené najmä pre ruskú a bieloruskú verejnosť. „Na tom, že ruské úrady používajú tento naratív, nevidím nič nezvyčajné. Je však znepokojujúce, keď táto rétorika preniká do oficiálnych, známych a rešpektovaných tlačových agentúr ako Reuters,“ myslí si generál.
Šéf SKW zdôraznil, že činnosť poľských tajných služieb prebieha v súlade so zákonom a politickými usmerneniami vlády. V boji proti dezinformáciám považuje za účinnejšie ich aktívne vyvracanie než ignorovanie.
Podľa Strožyka Rusko každoročne vynakladá na dezinformačné aktivity približne dve až štyri miliardy dolárov, pričom šírenie propagandy, najmä na sociálnych sieťach, je finančne nenáročné a účinné.
Podľa neho ide o správy, ktoré ruské úrady pravidelne zverejňujú s cieľom vytvárať obraz Ruska a Bieloruska ako krajín vystavených tlaku Západu a Severoatlantickej aliancie. Reagoval tak na vyhlásenia ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) o údajnom zapojení Poľska do prípravy atentátu na zástupcu šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimira Alexejeva.
Strožyk uviedol, že tieto vyhlásenia sú určené najmä pre ruskú a bieloruskú verejnosť. „Na tom, že ruské úrady používajú tento naratív, nevidím nič nezvyčajné. Je však znepokojujúce, keď táto rétorika preniká do oficiálnych, známych a rešpektovaných tlačových agentúr ako Reuters,“ myslí si generál.
Šéf SKW zdôraznil, že činnosť poľských tajných služieb prebieha v súlade so zákonom a politickými usmerneniami vlády. V boji proti dezinformáciám považuje za účinnejšie ich aktívne vyvracanie než ignorovanie.
Podľa Strožyka Rusko každoročne vynakladá na dezinformačné aktivity približne dve až štyri miliardy dolárov, pričom šírenie propagandy, najmä na sociálnych sieťach, je finančne nenáročné a účinné.