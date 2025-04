Stubb chce, aby rokovania s Ruskom viedlo Francúzsko alebo Británia

Helsinki 3. apríla (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb chce, aby vedúcu úlohu pri potenciálnych rokovaniach s Ruskom o Ukrajine v rámci európskeho úsilia o podporu Kyjeva prevzalo Francúzsko alebo Británia. Akákoľvek snaha kontaktovať Rusko by ale mala byť úzko koordinovaná. Stubb to povedal vo štvrtok novinárom v Helsinkách, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Na minulotýždňových rokovaniach takzvanej koalície ochotných v Paríži na čele s Francúzskom a Britániou sa lídri zúčastnených európskych krajín dohodli, že aspoň jeden z nich by mal v určitej fáze nadviazať kontakt s Ruskom, povedal Stubb.



„Ja osobne by som uprednostnil, keby to robili naši zástupcovia koalície ochotných. Inými slovami, Francúzsko alebo Spojené kráľovstvo,“ dodala fínska hlava štátu.



Koalícia ochotných je skupina štátov, ktorá vzniká so zámerom zabezpečiť potenciálnu dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Zameriava sa na tri oblasti: pokračujúcu podporu ukrajinskej armády ako prvej bezpečnostnej záruky na odstrašenie ruskej agresie; zriadenie „zabezpečovacích síl“, ktoré by mohli byť nasadené na ukrajinskom území; a posilnenie vlastných obranných kapacít Európy.



Súčasťou koalície je aj Fínsko, ktoré je oddaným podporovateľom Ukrajiny a v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vstúpilo v roku 2023 do Severoatlantickej aliancie. Moskva vtedy tento krok označila za nebezpečnú a historickú chybu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento týždeň uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin je otvorený myšlienke obnovenia vzťahov medzi Fínskom a Ruskom. Fínsko sa podľa slov Stubba musí na prípadnú normalizáciu vzťahov s Ruskom „mentálne pripraviť“.