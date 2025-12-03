< sekcia Zahraničie
Stubb: Dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine je zrejme nemožné
Európske krajiny pracujú na zachovaní nezávislosti, suverenity a územnej integrity Ukrajiny, vyhlásil.
Autor TASR
Helsinki 3. decembra (TASR) - Akákoľvek dohoda, ktorá by pomohla zastaviť boje na Ukrajine, pravdepodobne nesplní všetky podmienky spravodlivého mieru, uviedol v stredu fínsky prezident Alexander Stubb v rozhovore pre stanicu MTV3. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Európske krajiny pracujú na zachovaní nezávislosti, suverenity a územnej integrity Ukrajiny, vyhlásil Stubb v rozhovore. „Realitou však je, že mier môže byť dobrý, zlý, či akýsi kompromis,“ zdôraznil.
„Musíme sa aj my Fíni pripraviť na moment, keď sa dosiahne mier, a tiež na to, že všetky podmienky spravodlivého mieru, o ktorých sme toľko hovorili za posledné štyri roky, sa pravdepodobne nesplnia,“ zhodnotil fínsky líder. Stubb bezprostredne nevysvetlil, čo by nespravodlivý mier znamenal pre jeho krajinu, ktorá s Ruskom zdieľa 1340-kilometrovú hranicu.
Severská krajina uzavrela hranicu s Ruskom v decembri 2023 v dôsledku rastúceho napätia po ruskej invázii na Ukrajinu.
Prezident zhodnotil, že najbližšie dni a týždne rozhodnú, či diplomatické snahy o ukončenie vojny prinesú výsledky. Je však skeptický, či Rusko schváli najnovšiu verziu plánu na ukončenie bojov, no zároveň povedal, že „smerujeme k nejakému druhu prímeria a mieru“.
Fínsky prezident takisto verí, že Spojené štáty sa snažia ekonomicky profitovať z mieru na Ukrajine. „To je realita. Nachádzame sa v situácii, keď USA investujú do rôznych dohôd v rámci sprostredkovania mieru, napríklad do ukrajinských ložísk nerastov. A je možné, že riešenie týkajúce sa regiónov sa určitým spôsobom spája aj s obchodom,“ uviedol podľa AFP.
