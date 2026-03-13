Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stubb: Fínsko nebude mať jadrové zbrane na svojom území v čase mieru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Návrh vlády by podľa ministerstva obrany umožnil priviesť jadrovú zbraň do Fínska, alebo ju prepravovať, doručovať či vlastniť, ak by to súviselo s vojenskou obranou krajiny.

Helsinki 13. marca (TASR) - Fínsko nemá v úmysle umiestniť jadrové zbrane na svojom území v čase mieru, vyhlásil v piatok prezident Alexander Stubb. Fínska vláda minulý týždeň oznámila, že plánuje zrušiť obmedzenia týkajúce sa rozmiestnenia jadrových zbraní na svojom území, aby bola politika Fínska v súlade so Severoatlantickou alianciou (NATO). Opozícia žiadala vládu, aby objasnila, že nejde o trvalé umiestnenie. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Návrh vlády by podľa ministerstva obrany umožnil priviesť jadrovú zbraň do Fínska, alebo ju prepravovať, doručovať či vlastniť, ak by to súviselo s vojenskou obranou krajiny. Vo všetkých ostatných prípadoch by dovoz, preprava, doručovanie a držba nukleárnych výbušnín zostali naďalej zakázané.

Plán vyvolal ostrú kritiku susedného Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že rozmiestnenie jadrových zbraní na území Fínska by Rusko ohrozovalo a nezostalo by bez odpovede. Podľa Peskova by takýto krok zároveň „zvýšil zraniteľnosť samotného Fínska“, pripomenula agentúra Reuters.

Fínske opozičné strany takisto reagovali na návrh vlády podráždene. Sociálni demokrati, ktorí vedú v prieskumoch verejnej mienky, požadovali, aby Fínsko jasne vyjadrilo, že v čase mieru nechce na svojom území jadrové zbrane.

Fínsko v apríli 2023 vstúpilo do NATO a podľa ministerstva obrany sa mohlo s jadrovou obranou Aliancie oboznámiť až po tom, čo sa stalo jej členom, lebo ide o utajované informácie.

Pri navrhovanej zmene politiky bude musieť Fínsko upraviť svoj zákon o jadrovej energii z roku 1987, ktorý zakazuje dovoz, výrobu, držbu a odpaľovanie jadrových zbraní na jeho území, a tiež trestný zákon. Pravicová vládna koalícia poslala svoj návrh na pripomienkovanie do 2. apríla.
