< sekcia Zahraničie
Stubb: Fínsko nebude mať jadrové zbrane na svojom území v čase mieru
Návrh vlády by podľa ministerstva obrany umožnil priviesť jadrovú zbraň do Fínska, alebo ju prepravovať, doručovať či vlastniť, ak by to súviselo s vojenskou obranou krajiny.
Autor TASR
Helsinki 13. marca (TASR) - Fínsko nemá v úmysle umiestniť jadrové zbrane na svojom území v čase mieru, vyhlásil v piatok prezident Alexander Stubb. Fínska vláda minulý týždeň oznámila, že plánuje zrušiť obmedzenia týkajúce sa rozmiestnenia jadrových zbraní na svojom území, aby bola politika Fínska v súlade so Severoatlantickou alianciou (NATO). Opozícia žiadala vládu, aby objasnila, že nejde o trvalé umiestnenie. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Návrh vlády by podľa ministerstva obrany umožnil priviesť jadrovú zbraň do Fínska, alebo ju prepravovať, doručovať či vlastniť, ak by to súviselo s vojenskou obranou krajiny. Vo všetkých ostatných prípadoch by dovoz, preprava, doručovanie a držba nukleárnych výbušnín zostali naďalej zakázané.
Plán vyvolal ostrú kritiku susedného Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že rozmiestnenie jadrových zbraní na území Fínska by Rusko ohrozovalo a nezostalo by bez odpovede. Podľa Peskova by takýto krok zároveň „zvýšil zraniteľnosť samotného Fínska“, pripomenula agentúra Reuters.
Fínske opozičné strany takisto reagovali na návrh vlády podráždene. Sociálni demokrati, ktorí vedú v prieskumoch verejnej mienky, požadovali, aby Fínsko jasne vyjadrilo, že v čase mieru nechce na svojom území jadrové zbrane.
Fínsko v apríli 2023 vstúpilo do NATO a podľa ministerstva obrany sa mohlo s jadrovou obranou Aliancie oboznámiť až po tom, čo sa stalo jej členom, lebo ide o utajované informácie.
Pri navrhovanej zmene politiky bude musieť Fínsko upraviť svoj zákon o jadrovej energii z roku 1987, ktorý zakazuje dovoz, výrobu, držbu a odpaľovanie jadrových zbraní na jeho území, a tiež trestný zákon. Pravicová vládna koalícia poslala svoj návrh na pripomienkovanie do 2. apríla.
Návrh vlády by podľa ministerstva obrany umožnil priviesť jadrovú zbraň do Fínska, alebo ju prepravovať, doručovať či vlastniť, ak by to súviselo s vojenskou obranou krajiny. Vo všetkých ostatných prípadoch by dovoz, preprava, doručovanie a držba nukleárnych výbušnín zostali naďalej zakázané.
Plán vyvolal ostrú kritiku susedného Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že rozmiestnenie jadrových zbraní na území Fínska by Rusko ohrozovalo a nezostalo by bez odpovede. Podľa Peskova by takýto krok zároveň „zvýšil zraniteľnosť samotného Fínska“, pripomenula agentúra Reuters.
Fínske opozičné strany takisto reagovali na návrh vlády podráždene. Sociálni demokrati, ktorí vedú v prieskumoch verejnej mienky, požadovali, aby Fínsko jasne vyjadrilo, že v čase mieru nechce na svojom území jadrové zbrane.
Fínsko v apríli 2023 vstúpilo do NATO a podľa ministerstva obrany sa mohlo s jadrovou obranou Aliancie oboznámiť až po tom, čo sa stalo jej členom, lebo ide o utajované informácie.
Pri navrhovanej zmene politiky bude musieť Fínsko upraviť svoj zákon o jadrovej energii z roku 1987, ktorý zakazuje dovoz, výrobu, držbu a odpaľovanie jadrových zbraní na jeho území, a tiež trestný zákon. Pravicová vládna koalícia poslala svoj návrh na pripomienkovanie do 2. apríla.