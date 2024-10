Stubb: Nasadenie vojakov KĽDR na Ukrajine by bolo prejavom zúfalstva

Helsinki 22. októbra (TASR) - Vyslanie severokórejských vojakov na Ukrajinu by bolo znakom zúfalstva Ruska v jeho viac ako dva a pol roka trvajúcej invázii v susednej krajine, uviedol v utorok fínsky prezident Alexander Stubb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajinskí a juhokórejskí predstavitelia obvinili Severnú Kóreu z toho, že vyslala vojakov na pomoc Rusku v jeho vojenskom ťažení na Ukrajine.



Juhokórejská tajná služba v piatok informovala, že Severná Kórea vyslala 1500 vojakov špeciálnych jednotiek na ruský Ďaleký východ na výcvik a aklimatizáciu na vojenských základniach. Vojaci podľa nej budú pravdepodobne nasadení do bojov na Ukrajine.



Kremeľ odmietol priamo odpovedať na otázku, či na Ukrajine budú bojovať jednotky KĽDR.



"Vidíme, aké zúfalé je Rusko," povedal Stubb počas návštevy Berlína. "Na svete nemá veľa spojencov," uviedol. "Spolieha sa na iránske zbrane, spolieha sa na severokórejských vojakov. Ako veľmi sa to môže zhoršiť?" dodal fínsky prezident.



Nasadenie severokórejských vojakov na Ukrajine by podľa Stubba znamenalo eskaláciu konfliktu.



Fínsko má s Ruskom spoločnú 1340 kilometrov dlhú hranicu. Táto severská krajina spoločne so Švédskom požiadala v máji 2022 o členstvo v NATO v reakcii na ruskú inváziu na svojho suseda. Členom Aliancie sa Fínsko stalo v apríli 2023.



Stubb tiež uviedol, že budúci týždeň počas návštevy Číny tamojšiemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi povie, že nemôže byť uzavretá mierová dohoda bez zapojenia Ukrajiny. Čínu chce vyzvať, aby nijakým spôsobom nepodporovala Rusko, "najmä nie materiálom a tovarom dvojakého použitia, ktorý sa môže využiť na výrobu zbraní".