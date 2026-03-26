Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Stubb: Rokovania o Ukrajine sa zrejme dostali do slepej uličky

Na snímke Alexander Stubb. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Helsinki 26. marca (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb sa obáva, že mierové rokovania o Ukrajine pod vedením USA sú zrejme pred svojím koncom. Uviedol to v rozhovore pre nórsky denník zverejnenom vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Môže to byť spôsobené vojnou v Iráne, ktorá odvracia veľa pozornosti od vojny na Ukrajine. No môže to byť aj tým, že rokovania dosiahli svoje limity a neprinášajú žiadny pokrok,“ povedal Stubb pre nórsky denník VG.

„Verím, že americkí vyjednávači urobili všetko, čo bolo v ich silách a že väčšina otázok teraz závisí od jednej veci - Doneckej oblasti a ďalších území. Veľkým problémom však je, že si nemyslím, že Rusko chce mier,“ povedal.

Stubbove vyjadrenia prichádzajú v čase správ, podľa ktorých rokovania medzi Moskvou a Kyjevom sprostredkované USA uviazli na mŕtvom bode.

Ukrajina vyslala minulý víkend delegáciu do Spojených štátov v snahe oživiť rokovací proces, ale toto úsilie neprinieslo žiadne okamžité výsledky. „Bohužiaľ, zatiaľ nedošlo k žiadnemu skutočnému pokroku,“ povedal v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí so svojím rokovacím tímom. „Rusko nemá záujem smerovať k mieru,“ dodal.
