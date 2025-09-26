< sekcia Zahraničie
Stubb: USA by si mali ponechať kľúčové vojenské vybavenie v Európe
Fínsky prezident ďalej ocenil spoluprácu so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.
Autor TASR
New York 26. septembra (TASR) - Spojené štáty by si mali ponechať kľúčové vojenské vybavenie v Európe na odstrašenie Ruska, aj keď Washington pripravuje zníženie počtu svojich vojakov na kontinente. Uviedol to vo štvrtok pre magazín Politico fínsky prezident Alexander Stubb, informuje TASR.
„Myslím si, že dôjde k určitému posunu smerom k Indo-Pacifiku, čo je pochopiteľné,“ povedal Stubb s odkazom na diskusie o možnom presune amerických vojakov a vybavenia z Európy do tohto regiónu. „Pokiaľ ide o počet vojakov, pravdepodobne sa o tom bude diskutovať, ale v tejto fáze sa toho príliš neobávam. Je to v strategickom záujme Spojených štátov a je to veľmi nákladovo efektívne“, aby americké jednotky zostali v Európe.
„Som si istý, že dôjde k určitému zníženiu, ale v akom rozsahu, to zatiaľ nevieme,“ doplnil fínsky prezident. Zatiaľ čo niektorí americkí politici volajú po znížení počtu amerických vojakov v Európe, Pentagón zatiaľ svoje plány nezverejnil.
USA majú v Európe momentálne 70.000 až 90.000 vojakov, pričom ich počet sa zvýšil po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Stubb zdôraznil, že pre európskych spojencov je dôležité zachovanie „zásadného vybavenia“ Washingtonu, ako sú napríklad radary.
Fínsky prezident ďalej ocenil spoluprácu so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. „Myslím si, že Európa a Spojené štáty pod Trumpovým vedením dobre spolupracujú – oveľa lepšie ako v roku 2016. Existuje hlboká spolupráca, najmä s veľkými hráčmi: Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, Nemeckom a Talianskom. A potom chcem zdôrazniť, že prezident Trump má blízke vzťahy s generálnym tajomníkom (NATO) Markom Ruttem a predsedníčkou (Európskej) komisie Ursulou von der Leyenovou,“ povedal.
Poznamenal, že dialóg s americkým prezidentom je otvorený a úprimný, pričom v „dobrom stave“ sú podľa neho aj vzťahy s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Myslím si, že dôjde k určitému posunu smerom k Indo-Pacifiku, čo je pochopiteľné,“ povedal Stubb s odkazom na diskusie o možnom presune amerických vojakov a vybavenia z Európy do tohto regiónu. „Pokiaľ ide o počet vojakov, pravdepodobne sa o tom bude diskutovať, ale v tejto fáze sa toho príliš neobávam. Je to v strategickom záujme Spojených štátov a je to veľmi nákladovo efektívne“, aby americké jednotky zostali v Európe.
„Som si istý, že dôjde k určitému zníženiu, ale v akom rozsahu, to zatiaľ nevieme,“ doplnil fínsky prezident. Zatiaľ čo niektorí americkí politici volajú po znížení počtu amerických vojakov v Európe, Pentagón zatiaľ svoje plány nezverejnil.
USA majú v Európe momentálne 70.000 až 90.000 vojakov, pričom ich počet sa zvýšil po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Stubb zdôraznil, že pre európskych spojencov je dôležité zachovanie „zásadného vybavenia“ Washingtonu, ako sú napríklad radary.
Fínsky prezident ďalej ocenil spoluprácu so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. „Myslím si, že Európa a Spojené štáty pod Trumpovým vedením dobre spolupracujú – oveľa lepšie ako v roku 2016. Existuje hlboká spolupráca, najmä s veľkými hráčmi: Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, Nemeckom a Talianskom. A potom chcem zdôrazniť, že prezident Trump má blízke vzťahy s generálnym tajomníkom (NATO) Markom Ruttem a predsedníčkou (Európskej) komisie Ursulou von der Leyenovou,“ povedal.
Poznamenal, že dialóg s americkým prezidentom je otvorený a úprimný, pričom v „dobrom stave“ sú podľa neho aj vzťahy s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.