Stubb: Veľká noc by bola vhodným dátumom pre prímerie na Ukrajine

Helsinki 30. marca (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb na sobotňajšej schôdzke americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi povedal, že je potrebné stanoviť termín pre uzavretie prímeria na Ukrajine. Ako vhodný dátum uviedol Veľkonočnú nedeľu, ktorá tento rok pripadá na 20. apríla. TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry Reuters.



Stubb v nedeľu uviedol, že „20. apríl by bol vhodný čas na úplné prímerie bez akýchkoľvek podmienok.“ Ide podľa neho o vhodný termín, „pretože bude Veľká noc a pretože prezident Donald Trump bude vo funkcii tri mesiace.“



O tom, že prímerie by sa mohlo začať počas Veľkej noci už v minulosti informovali viaceré médiá. Išlo by o symbolický dátum, keďže tento rok veľkonočné sviatky slávia rímskokatolíci aj pravoslávni kresťania v rovnakom čase.



Stubb tiež novinárom povedal, že Trumpovi dochádza trpezlivosť s Ruskom a USA majú „ďalekosiahle“ plány, ak sa Moskva rozhodne nepristúpiť na prímerie.



Trump v nedeľu pohrozil zavedením sekundárnych ciel vo výške 25 až 50 percent na ruskú ropu, ak bude mať pocit, že Moskva blokuje jeho úsilie o ukončenie vojny. Uviedol tiež, že je „veľmi nahnevaný a rozčúlený“ z postoja ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie.



Stubb v sobotu pricestoval na neohlásenú návštevu USA, kde sa stretol s Trumpom v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Zahrali si spolu golf a rokovali o posilnení bilaterálnej spolupráce, ako aj riešení vojny na Ukrajine.