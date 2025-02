Stubb: Víťazstvo Kremľa by znamenalo porážku aj pre USA

Kyjev 24. februára (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb v pondelok v rozhovore pre agentúru Reuters vyjadril podporu Kyjevu a predstavil víziu mierového plánu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Povedal, že ak Rusko túto vojnu vyhrá, na strane porazených budú aj Spojené štáty, píše TASR.



"Vo vojne na Ukrajine nejde len o ukrajinskú nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť - ide o európsku bezpečnosť a o americké vedenie," povedal Stubb v Kyjeve.



"Práve sme zdvojnásobili hranice NATO s Ruskom. Máme jednu z najväčších armád v Európe. Vždy sme zvyšovali výdavky na obranu, a to zo zjavného dôvodu, a tým dôvodom nie je Štokholm, ale Moskva," vyhlásil.



"Ak existuje čo i len náznak, že Putin vyhrá tento mier, potom Spojené štáty prehrajú, takže si myslím, že musíme bojovať až do trpkého konca," odpovedal Stubb na otázku, aký bude jeho odkaz americkému prezidentovi Trumpovi.



Trump nedávno spochybnil existujúce vojenské záväzky USA voči NATO a obvinil Európu, že nevynakladá svoj spravodlivý podiel na obranu. "Spojené štáty, myslím si, že správne, kladú na Európu určité požiadavky, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť... Je načase, aby sa Európania postavili na nohy a mali nejakú svoju kožu v hre," vyhlásil Trump.



Stubb v rozhovore pre Reuters predložil svoj mierový plán ohľadom Ukrajiny, ktorý rozdelil do niekoľkých fáz. Prvou by bolo predbežné posilnenie Ukrajiny a nátlak na Rusko, druhou prímerie s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré by podporovala Európa a kryli by ho USA. Treťou by bol mierový proces, v ktorom by sa diskutovalo o otázkach ako územie, financie a obnova.



Na otázku o potenciálnej úlohe Fínska v prípadnej mierovej operácii na Ukrajine fínsky prezident uviedol, že je ešte príliš skoro hovoriť o nasadení vojenských síl.



"V každom prípade by som oveľa radšej videl drony vo vzduchu. Takže si myslím, že európska podpora bude v podstate prichádzať viac zo vzduchu a z mora ako zo zeme."



Stubb tiež skonštatoval, že členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO je samozrejmosťou.