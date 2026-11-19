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Študent plánoval útok na mešitu, vyrobil si zbrane na 3D tlačiarni
Prokuratúra požiadala minulý týždeň súd v meste Meschede o vydanie nového zatykača pre podozrenie z prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát.
Autor TASR
Düsseldorf 19. novembra (TASR) — V regióne Sauerland v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zatkli študenta, inšpirovaného zrejme krajne pravicovou ideológiou, ktorý na prelome rokov 2026 a 2027 plánoval teroristický útok na moslimov v mešite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na generálnu prokuratúru v Düsseldorfe.
Prokuratúra požiadala minulý týždeň súd v meste Meschede o vydanie nového zatykača pre podozrenie z prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát. Mladíka zadržali v auguste v obci Eslohe na západe Nemecka a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Už predtým prokuratúra v Arnsbergu požiadala o vydanie zatykača pre podozrenie z porušenia zákona o zbraniach.
Polícia pri domovej prehliadke zaistila množstvo zbraní, ich súčastí a munície vyrobených pomocou 3D tlačiarne. Podľa prokuratúry existuje dôvodné podozrenie, že študent chcel tieto podomácky vyrobené zbrane použiť pri útoku na mešitu v Nemecku. Konkrétny cieľ útoku prokuratúra z dôvodu ochrany potenciálnych obetí nešpecifikovala.
Vyšetrovatelia majú indície, že podozrivý mladík zastával krajne pravicové názory a svoje rasistické presvedčenie prenášal aj na ľudí moslimského vierovyznania.
V súčasnosti polícia vyhodnocuje zaistené dátové nosiče a čaká na výsledky expertízy krajinského kriminálneho úradu, ktorá posúdi funkčnosť zaistených zbraní. Vyšetrovatelia plánujú vypočuť aj ďalších svedkov. Obžaloba zatiaľ nebola vznesená.
Prokuratúra požiadala minulý týždeň súd v meste Meschede o vydanie nového zatykača pre podozrenie z prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát. Mladíka zadržali v auguste v obci Eslohe na západe Nemecka a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Už predtým prokuratúra v Arnsbergu požiadala o vydanie zatykača pre podozrenie z porušenia zákona o zbraniach.
Polícia pri domovej prehliadke zaistila množstvo zbraní, ich súčastí a munície vyrobených pomocou 3D tlačiarne. Podľa prokuratúry existuje dôvodné podozrenie, že študent chcel tieto podomácky vyrobené zbrane použiť pri útoku na mešitu v Nemecku. Konkrétny cieľ útoku prokuratúra z dôvodu ochrany potenciálnych obetí nešpecifikovala.
Vyšetrovatelia majú indície, že podozrivý mladík zastával krajne pravicové názory a svoje rasistické presvedčenie prenášal aj na ľudí moslimského vierovyznania.
V súčasnosti polícia vyhodnocuje zaistené dátové nosiče a čaká na výsledky expertízy krajinského kriminálneho úradu, ktorá posúdi funkčnosť zaistených zbraní. Vyšetrovatelia plánujú vypočuť aj ďalších svedkov. Obžaloba zatiaľ nebola vznesená.