Študent strednej školy v USA počas bitky v triede dobodal spolužiaka

San Francisco 2. marca (TASR) — Študent strednej školy v Kalifornii podľahol bodným zraneniam, ktoré utrpel počas potýčky so spolužiakmi v triede. V noci na štvrtok o tom informovala miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Incident sa odohral na hodine výtvarnej výchovy. V triede sa nachádzalo približne 30 študentov, keď sa medzi nimi strhla bitka. Učiteľom sa najskôr podarilo konflikt urovnať, no jeden študent prvého ročníka následne vytiahol vyskakovací nôž a bodol ním dvoch starších spolužiakov.



Zranení študenti, ktorí boli bezprostredne po incidente pri vedomí, išli k školskej zdravotnej sestre, ktorá im rany ošetrila. Následne ich previezli do nemocnice, kde jeden z nich zraneniam podľahol.



Polícia ako podozrivého zadržala 15-ročného prváka, ktorého previezla do cely predbežného zadržania.



John Cregan, šéf polície v kalifornskom meste Santa Rosa, uviedol, že traja študenti zapletení do potýčky sa poznali už predtým a údajne mali medzi sebou konflikty. Zatiaľ však nie je známe, kto bitku v triede vyprovokoval.