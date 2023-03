Študent strednej školy v USA postrelil dvoch pedagogických pracovníkov

Denver 22. marca (TASR) - Dvaja členovia pedagogického zboru na strednej škole v americkom Denveri boli v stredu postrelení. Jeden z nich sa nachádza v ťažkom stave. Strelcom bol údajne jeden zo študentov, ktorý si do školy priniesol zbraň a po streľbe z miesta činu ušiel. TASR správu prevzala z televízie CNN.



Polícia privolaná do školy našla dvoch mužov so strelnými poraneniami, uviedol šéf denverskej polície Ron Thomas. Dodal, že študent podozrivý zo streľby má menej ako 18 rokov a spadal do školskej bezpečnostnej schémy, v rámci ktorej ho každý deň prehľadávali. V stredu objavili v študentových veciach zbraň a následne padli výstrely. Útok sa odohral v administratívnej časti školy, kde sa nenachádzali ostatní žiaci ani učitelia.



Strelec zo školy utiekol a informácie o mieste jeho pobytu nateraz nie sú známe. Nepodarilo sa nájsť ani zbraň, dodala polícia. Starosta Denveru požiadal verejnosť o súčinnosť pri pátraní a uviedol, že študent je pravdepodobne "ozbrojený a nebezpečný".