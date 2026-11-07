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Študenti a učitelia vo Francúzsku zvolávajú ďalší celoštátny štrajk
Hnutie žltých viest plánovalo na sobotu podľa svojej interaktívnej mapy približne 120 protestných akcií po celom Francúzsku.
Autor TASR
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Paríž 7. novembra (TASR) - Študenti a učitelia vo Francúzsku plánujú na utorok 10. novembra ďalší celoštátny štrajk, informovala v sobotu agentúra AFP, píše TASR.
V spoločnom vyhlásení odborov zastupujúcich združenia učiteľov a študentov sa uvádza, že ich hnutie „je v silnej pozícii (a) vláda v slabej a začína ustupovať“. Iniciátori protestu deklarovali, že „je čas rozšíriť mobilizáciu tým, že sa vláda bude udržiavať pod tlakom“.
Ako uviedol denník Le Monde, odborová platforma vo svojom vyhlásení vyzvala na pokračovanie a rozšírenie protestného tlaku s cieľom dosiahnuť konkrétne zmeny v školstve. Zároveň dôrazne odsúdila policajné zásahy proti stredoškolákom, ktoré sa podľa nej v niektorých prípadoch dotkli aj zamestnancov škôl.
Agentúra AFP doplnila, že táto výzva bola zverejnená v sobotu, keď sa po celom Francúzsku uskutoční ďalšia séria protivládnych protestov - aj za účasti hnutie tzv. žltých viest. Očakáva sa na nich účasť 130.000 až 170.000 ľudí vrátane približne 60.000 v Paríži, uviedol v sobotu zdroj blízky organizátorom.
Začiatok väčšiny demonštrácií bol naplánovaný na 14:00 h SEČ, ale vo viacerých francúzskych mestách sa menšie demonštrácie konali už dopoludnia: v mestách Clermont-Ferrand a Pau vyšlo do ulíc približne 500 ľudí, uviedli miestne médiá. Na proteste v prístavnom meste Saint-Nazaire sa zišlo asi 50 protestujúcich.
Hnutie žltých viest plánovalo na sobotu podľa svojej interaktívnej mapy približne 120 protestných akcií po celom Francúzsku. Je to výrazne menej ako približne 1700 akcií, ktoré hnutie avizovalo pri svojom prvom veľkom protestnom dni 17. októbra.
Profektúra v Paríži v sobotu posilnila bezpečnostné opatrenia
v okolí Námestia svornosti (Place de la Concorde), oproti budove Národného zhromaždenia a neďaleko Elyzejského paláca. Polícia zároveň v sobotu do 11:00 h SEČ vykonala 847 kontrol na železničných staniciach v Paríži a jeho blízkom okolí, uviedla policajná prefektúra na sociálnej sieti X.
V spoločnom vyhlásení odborov zastupujúcich združenia učiteľov a študentov sa uvádza, že ich hnutie „je v silnej pozícii (a) vláda v slabej a začína ustupovať“. Iniciátori protestu deklarovali, že „je čas rozšíriť mobilizáciu tým, že sa vláda bude udržiavať pod tlakom“.
Ako uviedol denník Le Monde, odborová platforma vo svojom vyhlásení vyzvala na pokračovanie a rozšírenie protestného tlaku s cieľom dosiahnuť konkrétne zmeny v školstve. Zároveň dôrazne odsúdila policajné zásahy proti stredoškolákom, ktoré sa podľa nej v niektorých prípadoch dotkli aj zamestnancov škôl.
Agentúra AFP doplnila, že táto výzva bola zverejnená v sobotu, keď sa po celom Francúzsku uskutoční ďalšia séria protivládnych protestov - aj za účasti hnutie tzv. žltých viest. Očakáva sa na nich účasť 130.000 až 170.000 ľudí vrátane približne 60.000 v Paríži, uviedol v sobotu zdroj blízky organizátorom.
Začiatok väčšiny demonštrácií bol naplánovaný na 14:00 h SEČ, ale vo viacerých francúzskych mestách sa menšie demonštrácie konali už dopoludnia: v mestách Clermont-Ferrand a Pau vyšlo do ulíc približne 500 ľudí, uviedli miestne médiá. Na proteste v prístavnom meste Saint-Nazaire sa zišlo asi 50 protestujúcich.
Hnutie žltých viest plánovalo na sobotu podľa svojej interaktívnej mapy približne 120 protestných akcií po celom Francúzsku. Je to výrazne menej ako približne 1700 akcií, ktoré hnutie avizovalo pri svojom prvom veľkom protestnom dni 17. októbra.
Profektúra v Paríži v sobotu posilnila bezpečnostné opatrenia
v okolí Námestia svornosti (Place de la Concorde), oproti budove Národného zhromaždenia a neďaleko Elyzejského paláca. Polícia zároveň v sobotu do 11:00 h SEČ vykonala 847 kontrol na železničných staniciach v Paríži a jeho blízkom okolí, uviedla policajná prefektúra na sociálnej sieti X.