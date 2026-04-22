Streda 22. apríl 2026
Študenti naprieč Českom demonštratívne odišli z vyučovania

Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Za protestnou akciou je študentská iniciatíva Média nedáme!, ktorú vytvorili študenti zo Študentskej rady Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK).

Autor TASR
Praha 22. apríla (TASR) - Študenti naprieč Českom v stredu minútu pred poludním demonštratívne odišli z vyučovania, aby protestovali proti vládnemu návrhu zákona o médiách verejnej služby. Kritizujú plán na zrušenie koncesionárskych poplatkov a žiadajú, aby vláda návrh stiahla. Pražskí študenti sa zišli na Námestí Jana Palacha, odkiaľ chcú pochodovať k ministerstvu kultúry, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Študenti nepovažujú plán vlády len za technickú zmenu spôsobu financovania, ale za zásadný zásah do nezávislosti Českej televízie a Českého rozhlasu, ktoré podľa ich slov majú slúžiť verejnosti, poskytovať dôveryhodné informácie a kontrolovať moc.

Za protestnou akciou je študentská iniciatíva Média nedáme!, ktorú vytvorili študenti zo Študentskej rady Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK). Okrem stiahnutia návrhu iniciatíva požaduje, aby sa o budúcnosti stabilného a nezávislého financovania médií verejnej služby začala otvorená odborná debata. Ak vláda návrh nestiahne a nepristúpi k diskusii, sú pripravení v protestoch pokračovať.

Český minister kultúry Oto Klempíř minulý týždeň predstavil návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Vláda odmieta, že by jej návrh ohrozil nezávislosť médií verejnej služby či demokraciu v Česku, ako to tvrdí napríklad opozícia. Premiér ČR Andrej Babiš to opakovane označil za nezmysel.

Odbory Českého rozhlasu aj Českej televízie v stredu v reakcii na návrh zákona vyhlásili časovo neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Vyhlásili, že sú pripravení nezávislé verejnoprávne médiá brániť všetkými zákonnými prostriedkami.




(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
