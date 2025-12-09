< sekcia Zahraničie
Študenti v Česku protestovali proti Motoristom na čele envirorezortu
Približne napoludnie sa študenti zhromaždili na Námestí Jana Palacha v Prahe pred budovou Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a v demonštrácii následne pokračovali pred Pražským hradom.
Autor TASR
Praha 9. decembra (TASR) - Stovky študentov stredných a vysokých škôl protestovali v utorok v českom hlavnom meste Praha primárne proti obsadeniu rezortu životného prostredia stranou Motoriste sebe, informuje TASR podľa správy servera Novinky.cz.
Približne napoludnie sa študenti zhromaždili na Námestí Jana Palacha v Prahe pred budovou Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a v demonštrácii následne pokračovali pred Pražským hradom.
Svoje prejavy krátko po začiatku protestnej akcie predniesli zástupcovia najrôznejších ekologických organizácií vrátane Greenpeace či Fridays for future. Na námestí Jána Palacha sa postupne zhromaždili tisícky demonštrantov.
Protestujúci sa vydali na pochod Prahou, cez most na Malostranské námestie až k Pražskému hradu. Demonštranti v čele sprievodu skandovali heslá ako „Kto, keď nie my?“, „Za lepšiu klímu, za slobodný svet“ či „Motoristov máme dosť, ide o našu budúcnosť!“, píšu Novinky.cz.
Pred Pražským hradom pokračoval dav v protestoch proti Motoristom, pričom vykrikoval heslá „Macinku nechceme, Turka nechceme“ či „Motoristov máme dosť, berú našu budúcnosť“. Vystúpilo niekoľko ďalších rečníkov vrátane Johanny Nejedlovej zo Strany Zelených.
Približne o 14.45 h sa demonštrácia pred Pražským hradom oficiálne skončila.
Demonštrantom prekáža obsadenie postu ministra životného prostredia stranou Motoristi sebe. Ministerstvo by mal vo vznikajúcej vláde najskôr prechodne viesť líder Motoristov Petr Macinka, následne by naň mal nadviazať Filip Turek, pripomína server.
Akciu organizovala iniciatíva Univerzity za klímu, ktorá, ako uvádza na svojich stránkach, upozorňuje na koncept klimatickej spravodlivosti. Okrem Prahy protestovali študenti aj v ďalších mestách, napríklad v Brne a Ostrave.
