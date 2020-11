Žiaci v Holandsku sa vyhrážali učiteľovi, ukázal im karikatúru

Rotterdam 6. novembra (TASR) - Holandská polícia zatkla 18-ročné dievča, ktoré je podozrivé z podnecovania násilia voči svojmu učiteľovi za to, že na hodine ukazoval karikatúru spojenú so satirickým francúzskym časopisom Charlie Hebdo. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na holandskú políciu.



Učiteľ na škole v Rotterdame sa pre vyhrážky šírené prostredníctvom sociálnych sietí musel nedávno ukryť na neznámom mieste. Spomínaná karikatúra zobrazovala muža so sťatou hlavou, ktorý vyplazuje jazyk na svojho vraha - džihádistu. Tento muž má oblečené tričko s nápisom Charlie Hebdo.



Ide o francúzsky satirický magazín, ktorý je známy najmä svojimi karikatúrami islamského proroka Mohameda, ktoré pravidelne poburujú moslimský svet, keďže fyzické zobrazenie proroka islam zakazuje. V roku 2015 sa parížska redakcia magazínu stala terčom džihádistického útoku, ktorý si vyžiadal 12 obetí.



Podľa informácií DPA viacerí študenti učiteľa požiadali, aby podľa nich urážlivý obrázok na hodine neukazoval, ten však na to nedbal. Fotka kresleného vtipu sa neskôr začala šíriť na sociálnych sieťach a učiteľ dostal v tejto súvislosti viacero vyhrážok a musel sa ukryť.



Incident v Holandsku sa odohral po tom, čo októbri vo Francúzsku 18-ročný islamista čečenského pôvodu zabil učiteľa, ktorý svojim študentom ukázal karikatúry proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo v rámci triednej diskusie na tému slobody slova.