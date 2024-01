Študenti upratali pietne miesto pri UK, zo sviečok vznikne pamätník

Praha 5. januára (TASR) - Študenti Univerzity Karlovej (UK) v piatok upratali pietne miesto pri rektoráte, ktoré univerzita vytvorila po streľbe na filozofickej fakulte. V budúcnosti by zo sviečok mal vzniknúť trvalý pamätník pripomínajúci tragédiu z 21. decembra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Tisíce sviečok, kvety a odkazy, ktoré ľudia nechali na pietnom mieste, dali študenti do debien, ktoré uskladnili v budove školy. Dekanka Filozofickej fakulty UK Eva Lehečková sa už skôr zmienila, že by sa mohli využiť na tvorbu trvalého pamätníka.



Podľa servera Novinky.cz by sa na vytvorení inštalácie mohli podieľať študenti z Vysokej školy umeleckopriemyslovej, ktorá sídli tiež na Námestí Jana Palacha. Pri budove fakulty pietne miesto zatiaľ zachovajú, historická budova bude zatvorená najmenej do konca mesiaca.



Vo štvrtok sa v rámci iniciatívy Mesiac pre fakultu uskutočnil pietny pochod, pri ktorom účastníci vytvorili okolo celej budovy živú reťaz. Rektorka UK Milena Králíčková spolu s dekankou Lehečkovou potom na námestí oproti budove zapálili oheň za obete streľby. Ten bude horieť do konca januára.



Podľa stanice ČT24 univerzita tiež uvoľnila prvé peniaze zo zbierky pre rodiny obetí. Škola už odoslala 2,5 milióna korún (takmer 102.000 eur). Králíčková vo štvrtok spresnila, že na účte nadačného fondu sa v ten deň nachádzalo 73 miliónov korún (takmer tri milióny eur), ktoré budú rozdeľovať postupne v spolupráci s krízovým štábom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)