Študenti v Dubline zabarikádovali kampus na protest proti vojne v Gaze

Dublin/Berlín 4. mája (TASR) - Študenti prestížnej univerzity Trinity College v írskom Dubline zabarikádovali hlavný vchod do univerzity a v sobotu zorganizovali protest proti konaniu Izraela v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Protest začal ešte v piatok a desiatky študentov si v rámci neho postavili stany na jednom z hlavných námestí univerzitného komplexu, ktorý je zároveň jednou z turistických atrakcií Dublinu. Študenti tiež nahádzali lavice pred vchod do knižnice, v ktorej sa nachádza aj známa Kniha z Kellsu.



Študenti uviedli, že protest zorganizovali na znak solidarity s Palestínčanmi. Obdobné protesty sa pritom v súčasnosti konajú aj na kampusoch univerzít v Spojených štátoch.



Predseda univerzitného študentského zväzku Laszlo Molnarfi pre írsku verejnoprávnu televíziu RTÉ uviedol, že študenti požadujú, aby univerzita ukončila všetky vzťahy s Izraelom.



Univerzita vo vyhlásení uviedla, že jej bezpečnostní pracovníci uzatvorili kampus, ktorý je inak prístupný pre verejnosť, aby zaistili bezpečnosť. Zároveň poukázala na to, že v areáli univerzity bolo vybudované "nepovolené" táborisko. "Hoci majú študenti (univerzity) Trinity právo protestovať, protest musí prebiehať v súlade s pravidlami univerzity," uviedla Trinity College.



Univerzita už počas týždňa udelila študentskému zväzku pokutu vo výške 214.000 eur za škodu, ktorú univerzite počas roka spôsobili rušivé študentské protesty proti poplatkom, nájmu a vojne v Gaze na tržbách z cestovného ruchu.



Propalestínske protesty sa už celé týždne konajú aj na amerických univerzitách. Koncom tohto týždňa sa však upokojili po tom, čo prišlo k potýčkam s políciou, masovému zatýkaniu, či vyjadreniam Bieleho domu, že je potrebné nastoliť poriadok.