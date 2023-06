Študenti v Prahe si pripomenuli rovesníkov zabitých na Ukrajine

Praha 27. júna (TASR) - Českí a ukrajinskí študenti si v pondelok večer v Prahe pripomenuli študentov stredných a vysokých škôl z Ukrajiny, ktorí prišli o život počas ruskej agresie v tejto krajine. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Radio Prague International.



Spomienková slávnosť sa konala pri Vltave, kde sa zhromaždili študenti so sviečkami. Organizovala ju organizácia Člověk v tísni v rámci vzdelávacieho programu Jeden svět na školách.



Českí študenti si obete uctili spolu so svojimi rovesníkmi z Ukrajiny. "Nesmieme to prijať a zatvárať pred tým oči. Ukrajina naďalej potrebuje podporu a pomoc," uviedla organizácia Člověk v tísni na Twitteri. "(Ukrajina) bráni i našu slobodu a budúcnosť," dodala.