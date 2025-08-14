< sekcia Zahraničie
Študenti v Srbsku obviňujú úrady zo snahy vyvolať občiansku vojnu
Srbský prezident Vučič v stredu večer obvinil demonštrantov z vyvolávania násilia.
Autor TASR
Belehrad/Záhreb 14. augusta (TASR) - Študentské hnutie v Srbsku vo štvrtok obvinilo úrady z pokusu o vyvolanie občianskej vojny. S týmto tvrdením študentské hnutie prišlo po stredajších protestoch v niekoľkých srbských mestách, kde boli pri potýčkach zranené desiatky demonštrantov a niekoľko policajtov.
Ako informovala agentúra HINA, lídri študentských protestov opäť vyzvali srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, aby v Srbsku vyhlásil predčasné parlamentné voľby, píše TASR.
Na profile studenti_u_blokadi (študenti v blokáde) na platforme Instagram sa píše, že srbská vláda „sa včera v noci (na 14. augusta) pokúsila vyprovokovať občiansku vojnu prostredníctvom stretov“ medzi demonštrantmi a políciou.
„Režim už dávno rozhodol, kto je vinníkom: na vine sú študenti a občania. Vedenie štátu sa už neskrýva za frázy o dialógu; prezident ohlásil čistku (štátneho aparátu),“ napísali študenti na Instagrame.
Zdôraznili, že polícia „opäť chránila stúpencov režimu, ktorí hádzali kamene a odpaľovali na demonštrantov“ tzv. zábavnú pyrotechniku, a „dokonca vyšli pred ľudí so zbraňou“.
„Nedovolíme im, aby naďalej ničili ľudské životy. Spoločne, k víťazstvu, všetci do ulíc,“ vyzvali študenti a vyhlásili, že „tí múdrejší neustúpia, tí múdrejší sa zorganizujú.“
Protesty po celom Srbsku sa v stredu večer konali v reakcii na incidenty na utorkových zhromaždeniach v mestách Vrbas a Bačka Palanka v srbskej autonómnej oblasti Vojvodina, kde podporovatelia vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) hádzali do demonštrantov, ktorí sa zišli na protestoch pred miestnymi pobočkami SNS, zábavnú pyrotechniku, kamene a iné predmety. Podľa protestujúcich aktivistov polícia na tieto útoky nereagovala tak, aby obete útoku ochránila.
Podobné incidenty sa v utorok odohrali aj v mestách Nový Sad a Niš. V hlavnom meste Belehrad polícia rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v centre mesta.
Srbský prezident Vučič v stredu večer obvinil demonštrantov z vyvolávania násilia. Podľa agentúry Tanjug Vučič označil demonštrantov za „gangsterov a vrahov“ a povedal, že Belehrad a Nový Sad budú teraz od nich „očistené“. Tento krok má podľa jeho slov zabrániť „občianskej vojne“.
Líder SNS a Vučičov blízky spolupracovník Miloš Vučič pre tlačovú agentúru Tanjug uviedol, že podľa údajov úradov Vojvodiny bolo v stredu večer iba v meste Nový Sad pri potýčkach zranených 65 ľudí vrátane siedmich príslušníkov špeciálnej jednotky vojenskej polície Kobra. Dodal, že situácia v Novom Sade je vo štvrtok pokojná.
Agentúra HINA dodala, že riaditeľ Vojenskej bezpečnostnej agentúry (VBA) Djuro Jovanič vo štvrtok vyhlásil, že v Novom Sade v stredu došlo k útoku na príslušníkov armády, ktorí ako špeciálna jednotka „plnili úlohu súvisiacu s ochranou určitej osoby.“ Nešpecifikoval, o koho šlo.
Doplnil, že počas stretov jeden z príslušníkov jednotky Kobra vystrelil do vzduchu. „Keby sa tak nestalo, životy armádneho personálu by boli ohrozené a následky by boli vážnejšie a závažnejšie,“ tvrdil Jovanič.
Za policajta, ktorý strieľal do vzduchu, sa označil nadporučík Vladimir Brkušanin. Podľa jeho tvrdenia policajtov napadla skupina takmer 100 ľudí ozbrojených kovovými a drevenými palicami, zábleskovými granátmi, svetlicami a kameňmi.
