Študenti zo Srbska v rámci maratónu dorazili do Slovinska

Maribor 28. apríla (TASR) - Študenti zo Srbska, ktorí bežia etapový „maratón“ do Bruselu, dorazili v pondelok popoludní do slovinského mesta Mariboru, odkiaľ sa vydali do rakúskeho Grazu, kde ich čakajú v pondelok večer. Pondelková etapa sa začala v chorvátskom meste Varaždín, informoval na svojom webe denník Danas, píše TASR.



V Maribore študentov privítali členovia srbskej diaspóry v Slovinsku a slovinská televízia o nich nakrútila reportáž. V rozhovore pre ňu študenti uviedli, že cieľom ich takmer 2000 kilometrov dlhého behu je Brusel, kde chcú doručiť list Európskemu parlamentu opisujúci situáciu v Srbsku.



Študentské protesty v Srbsku sa začali po tragickej nehode v Novom Sade, kde v dôsledku zrútenia prístrešku na železničnej stanici prišlo o život 16 ľudí. Tragédia sa odohrala 1. novembra 2024.



Mnohí ľudia v Srbsku sú presvedčení o tom, že tragédiu v Novom Sade spôsobila nekontrolovateľná korupcia. Žiadajú vyvodiť dôsledky voči osobám, ktoré za ňu nesú zodpovednosť, skoncovať s nátlakom voči demonštrantom a fyzickým násilím, ktorému boli vystavení.



Hoci sa srbskí študenti tešia veľkej podpore doma i na Balkáne, podporu zo strany EÚ považujú za nedostatočnú - okrem iného aj pre to, že sa vyhla verejnej kritike srbského prezidenta Aleksandra Vučiča. Študenti uviedli, že ich beh do sídla EÚ má byť „pripomienkou“, že EÚ by mala trvať na svojich vlastných hodnotách slobody, dôstojnosti a právneho štátu.