< sekcia Zahraničie
Študentka, ktorej vlak privrel batoh a vliekol ju, podľahla zraneniam
Študentka mala podľa niektorých maďarských médií 18 rokov, čo však nemocnica, ani polícia nepotvrdila.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 27. novembra (TASR) - V nemocnici v severomaďarskom Miškovci v piatok zomrela mladá žena, ktorá v utorok utrpela vážne zranenia v meste Mezőkövesd. Pri vystupovaní z vlaku IC Hernád smerujúceho z Budapešti do Košíc sa jej vo dverách zachytil batoh, po čom ju súprava vliekla niekoľko stoviek metrov. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Študentka mala podľa niektorých maďarských médií 18 rokov, čo však nemocnica, ani polícia nepotvrdila. O jej úmrtí informovala v piatok popoludní Nemocnica Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy.
„Zranená osoba zo železničnej nehody v Mezőkövesde z 24. novembra 2026 dnes (v piatok) napriek všetkému úsiliu o jej záchranu, starostlivej opatere a plnému využitiu dostupných terapeutických možností v Nemocnici Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy zomrela. Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí svojím darovaním krvi a nezištnou pomocou prispeli k snahám o záchranu života zranenej,“ uviedla nemocnica vo vyhlásení a dodala, že v mene všetkých zamestnancov vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym zosnulej.
K tragédii došlo v utorok večer, keď sa mladá vysokoškoláčka pokúšala na stanici v Mezőkövesde vystúpiť z posledného vozňa vlaku IC Hernád. Dvere súpravy jej pri zatváraní privreli tašku a ruku, pričom rozbiehajúci sa vlak ju následne vliekol niekoľko stoviek metrov. Žena utrpela devastačné zranenia a lekári jej museli amputovať obe dolné končatiny.
Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá vedie trestné stíhanie vo veci ohrozenia železničnej dopravy.
„Do poslednej chvíle sme dúfali, že sa život Viviány podarí zachrániť, teraz som však dostal zdrvujúcu správu, že mladé dievča aj napriek všetkej snahe lekárov skonalo,“ uviedol na Facebooku minister dopravy a investícií Dávid Vitézy. Šéf rezortu vo svojom, aj v mene železničnej spoločnosti MÁV, vyjadril rodine úprimnú sústrasť a verejnosť požiadal, aby v tejto chvíli dala priestor tichej sústrasti a nepokračovala v politických šarvátkach.
Ku kondolenciám rodine a blízkym sa pripojili aj ďalší vládni a parlamentní predstavitelia vrátane ministra zdravotníctva Zsolta Hegedűsa, ministra pre životné prostredie Lászlóa Gajdosa, predsedníčky parlamentu Ágnes Forsthofferovej, ako aj poslanecký klub strany Tisza a generálny riaditeľ skupiny MÁV Zsolt Hegyi, píše server telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Študentka mala podľa niektorých maďarských médií 18 rokov, čo však nemocnica, ani polícia nepotvrdila. O jej úmrtí informovala v piatok popoludní Nemocnica Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy.
„Zranená osoba zo železničnej nehody v Mezőkövesde z 24. novembra 2026 dnes (v piatok) napriek všetkému úsiliu o jej záchranu, starostlivej opatere a plnému využitiu dostupných terapeutických možností v Nemocnici Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy zomrela. Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí svojím darovaním krvi a nezištnou pomocou prispeli k snahám o záchranu života zranenej,“ uviedla nemocnica vo vyhlásení a dodala, že v mene všetkých zamestnancov vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym zosnulej.
K tragédii došlo v utorok večer, keď sa mladá vysokoškoláčka pokúšala na stanici v Mezőkövesde vystúpiť z posledného vozňa vlaku IC Hernád. Dvere súpravy jej pri zatváraní privreli tašku a ruku, pričom rozbiehajúci sa vlak ju následne vliekol niekoľko stoviek metrov. Žena utrpela devastačné zranenia a lekári jej museli amputovať obe dolné končatiny.
Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá vedie trestné stíhanie vo veci ohrozenia železničnej dopravy.
„Do poslednej chvíle sme dúfali, že sa život Viviány podarí zachrániť, teraz som však dostal zdrvujúcu správu, že mladé dievča aj napriek všetkej snahe lekárov skonalo,“ uviedol na Facebooku minister dopravy a investícií Dávid Vitézy. Šéf rezortu vo svojom, aj v mene železničnej spoločnosti MÁV, vyjadril rodine úprimnú sústrasť a verejnosť požiadal, aby v tejto chvíli dala priestor tichej sústrasti a nepokračovala v politických šarvátkach.
Ku kondolenciám rodine a blízkym sa pripojili aj ďalší vládni a parlamentní predstavitelia vrátane ministra zdravotníctva Zsolta Hegedűsa, ministra pre životné prostredie Lászlóa Gajdosa, predsedníčky parlamentu Ágnes Forsthofferovej, ako aj poslanecký klub strany Tisza a generálny riaditeľ skupiny MÁV Zsolt Hegyi, píše server telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)