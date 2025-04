Študentku zadržanú za aktivizmus v USA podporila jej univerzita

New York 3. apríla (TASR) - Tuftsova univerzita v americkom štáte Massachusetts v stredu verejne podporila svoju študentku Rumeysu Ozturkovú, ktorú minulý týždeň zadržali federálni agenti v rámci zásahov proti propalestínskemu aktivizmu na akademickej pôde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tureckú občianku Ozturkovú minulý týždeň zadržali, pretože v školských novinách v roku 2024 kritizovala univerzitu za postup pri riešení študentských protestov voči vojne v Pásme Gazy. Požadovala, aby Tuftsova univerzita uznala „genocídu“ Palestínčanov. Svoje zadržanie napadla na federálnom súde v Massachusetts.



Univerzita podľa svojho vyhlásenia požaduje, aby úrady 30-ročnú doktorantku „bezodkladne prepustili, aby sa mohla vrátiť dokončiť svoje štúdium a získať titul“. Vo vyhlásení bola opísaná ako „cenná členka komunity, oddaná akademickej práci a svojim kolegom“. Univerzita tvrdí, že nemá „žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali obvinenia, že sa (na škole) zúčastňovala na aktivitách, ktoré by oprávňovali jej zadržanie“.



Donald Trump od opätovného nástupu do prezidentskej funkcie kritizuje študentov univerzít za propalestínske demonštrácie pre konflikt v Pásme Gazy a obviňuje ich z vytvárania nebezpečnej atmosféry pre židovských študentov.



Video Ozturkovej zadržania vyvolalo na sociálnych sieťach pobúrenie a obavy z obmedzovania slobody prejavu v krajine. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio minulý týždeň potvrdil, že protestujúcim študentom vláda pomaly ruší víza a označil ich za „bláznov“.



Asi najznámejším prípadom bolo zadržanie palestínskeho aktivistu Mahmúda Chálila na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Imigračné úrady ho v marci zadržali napriek tomu, že mal v USA trvalý pobyt.