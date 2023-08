Študentov prepustili po pokuse vstúpiť na japonské veľvyslanectvo

Soul, 26 augusta (TASR) - Polícia v sobotu prepustila z väzby 16 univerzitných študentov, ktorých zadržala pre pokus vstúpiť na pôdu japonského veľvyslanectva v centre Soulu. Obsadením ambasády chceli protestovať proti vypúšťaniu rádioaktívnej vody z poškodenej japonskej elektrárne Fukušima do oceánu. TASR informuje podľa agentúry Jonhap.



Skupina študentov zorganizovala demonštráciu pred budovou, kde na ôsmom poschodí sídli ambasáda. Časť z nich sa dostala dovnútra, kde rozvešali plagáty odsudzujúce vypúšťanie rádioaktívnej vody. Polícia ich zadržala pre porušovanie domovej slobody a zákona o zhromažďovaní. Polícia zatiaľ nerozhodla, či ich odovzdá prokurátorom na ďalšie vyšetrovanie.



Japonsko začalo tento týždeň vypúšťať prvú várku upravenej rádioaktívnej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu, napriek obavám susedných krajín a rybárskych skupín v regióne.



Mierne rádioaktívna voda sa pred vypustením do oceánu upravuje a ďalej riedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Pôjde o približne 1,34 milióna ton odpadovej vody a vypúšťanie má trvať desiatky rokov.



Prevádzkovateľ elektrárne Fukušima spoločnosť TEPCO informovala, že bude robiť analýzy vypúšťanej vody každý deň po celý mesiac a bude v tom pokračovať aj neskôr. Poskytnutím týchto informácií chce rozptýliť rôzne obavy.