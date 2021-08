Študentské bratstvo budú v Belgicku súdiť za šikanu s následkom smrti

Brusel 6. augusta (TASR) - Skupina 18 vysokoškolských študentov sa bude pred súdom v Belgicku zodpovedať za smrť svojho spolužiaka tmavej pleti, ktorý sa stal obeťou šikanovania počas pasovania za člena študentského bratstva Reuzegom.



Sanda Dia študoval inžinierstvo na Katolíckej univerzite v Leuvene a 4. a 5. decembra 2018 spolu s ďalšími dvomi študentmi absolvoval počas 30 hodín sériu ponižujúcich skúšok, ktoré boli súčasťou ich "krstu" pred vstupom do bratstva Reuzegom.



Ako informoval denník La Libre Belgique, 20-ročný študent Dia musel najprv vypiť veľké množstvo alkoholu a skonzumovať slanú pastu na báze rybieho tuku. Potom dostal za úlohu vykopať jamu na pozemku pri chate, kde sa krst konal. Jeho mučitelia naplnili túto jamu ľadovou vodou a Dia v nej musel niekoľko hodín stáť.



Podľa zdroja blízkeho súdu mladík utrpel podchladenie a 7. decembra 2018 zomrel v antverpskej nemocnici na opuch mozgu a zlyhanie srdca.



Skupina študentov, ktorá je do tohto prípadu zapletená, je stíhaná za zabitie, úmyselné podanie škodlivých látok s následkom smrti, ponižujúce zaobchádzanie a nedbalosť.



Tento prípad vyvolal vo Flámsku veľké pobúrenie a obvinenia z rasizmu vznesené voči študentskému bratstvu.



V kauze sa angažovalo združenie Belgická mládež proti rasizmu (BYAR), ktoré žiadalo spravodlivosť pre Sandu Diu.



Podľa právnika Diovej rodiny Svena Maryho by sa úvodné pojednávanie pred trestným súdom mohlo konať začiatkom novembra. Mary však očakáva obštrukcie a odvolania zo strany advokátov obvinených.