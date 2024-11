ŠTÚDIA: AI môže do roku 2030 vygenerovať milióny ton elektroodpadu

Peking/Tel Aviv 6. novembra (TASR) – Hardvér používaný generatívnou umelou inteligenciou môže do konca desaťročia skončiť ako opotrebovaný elektronický odpad, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe správ vedeckého žurnálu Nature Computational Science a portálu Tech Xplore.



Aplikácie generatívnej umelej inteligencie (GenAI) ako napríklad ChatGPT spôsobili ošiaľ širokej verejnosti a získali si množstvo fanúšikov. Jedným z často prehliadaných aspektov však je hardvér nevyhnutný na ich používanie, pretože sú náročné na výkon a energiu. Ich prevádzka si zvyčajne vyžaduje špecializované grafické karty (GPU) v špecializovaných počítačoch. Veľké množstvo takýchto počítačov zvyčajne tvorí dátové centrum alebo serverovú farmu.



Jedno z najväčších dátových centier na svete patrí Čínskemu Telekomu. Nachádza sa v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko na severe Číny, má rozlohu približne 100 hektárov a spotrebúva 150 MW (150 miliónov Wattow) energie. Využíva ho napríklad elektronické trhovisko Alibaba, uvádza IT portál Data Centre Magazine.



GenAI je pre niektorých používateľov a spoločnosti nepostrádateľná a nechcú v prípade výpadku elektrickej energie riskovať stratu údajov. Používajú preto neprerušiteľné zdroje napájania (UPS). Zjednodušene možno UPS označiť za obrovské akumulátory, ktorých výroba si vyžaduje rovnaké zdroje ako výroba akumulátorov do elektromobilov alebo smartfónov.



Hardvér však má istú trvanlivosť – keď sa opotrebuje alebo zastará, musí sa vymeniť. Starý hardvér sa tak stane elektroodpadom. Vedci z Inštitútu mestského prostredia Čínskej akadémie vied v Pekingu a Reichmanovej univerzity v Tel Avive sa preto pokúsili zrátať všetky obvodové dosky, akumulátory a iné elektronické komponenty potrebné na používanie GenAI. Výsledky svojho výskumu zverejnili vo forme štúdie vo vedeckom žurnále Nature Computational Science.



Na vytvorenie odhadu použili množstvo hardvéru zvyčajne potrebné na spustenie konkrétnej aplikácie GenAI v štandardnom dátovom centre alebo serverovej farme a priemernú trvanlivosť jednotlivých súčiastok. Potom spočítali jednotlivé dátové centrá. Na základe dostupných údajov odhadli predpokladaný záujem o jednotlivé aplikácie a ich služby počas nasledujúcich rokov. Nakoniec z údajov vytvorili počítačový model na odhad množstva hardvéru.



Model vypočítal, že ak sa nič nezmení a všetko bude pokračovať doterajším tempom, AI priemysel môže do roku 2030 vyprodukovať 1,2 až päť miliónov ton elektroodpadu. Podľa modelu môže množstvo ročne vyprodukovaného elektroodpadu do roku 2030 stúpnuť z 2600 ton v roku 2023 až na 2,5 milióna ton.



Výskumníci upozorňujú, že sa tomu možno vyhnúť v prípade, ak výrobcovia hardvéru pristúpia na obehové hospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku) a budú hardvér recyklovať.