Prieskum: Antisemitské postoje má takmer polovica dospelej populácie

New York/Berlín 15. januára (TASR) — Takmer polovica ľudí na celom svete zastáva antisemitské postoje. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu ADL Global 100, ktorý zverejnila v utorok v New Yorku Liga proti hanobeniu (ADL). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry APA.



Podľa štúdie má 46 percent dospelej svetovej populácie – odhadom 2,2 miliardy ľudí – "hlboko zakorenené antisemitské postoje". Je to viac ako dvakrát toľko ako v prvom celosvetovom prieskume uskutočnenom pred desiatimi rokmi.



Prieskum okrem iného zistil, že pätina dospelých na celom svete nikdy nepočula o holokauste. Menej ako polovica opýtaných (48 percent) uznáva, že k holokaustu došlo, medzi 18- až 34-ročnými je to len 39 percent.



O niečo viac ako polovica opýtaných súhlasí s tvrdením, že židia sú lojálni iba k štátu Izrael a majú príliš veľký vplyv v oblasti biznisu. Takmer 50 percent sa domnieva, že príčinou antisemitizmu je správanie samotných židov.



Najvyššia miera antisemitizmu, takmer 100 percent, bola zistená na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy, ako aj v Kuvajte a Indonézii. Najnižšia (menej ako desať percent) je vo Švédsku, Nórsku, Kanade a Holandsku.



Prieskum ADL Global 100 je celosvetovo najkomplexnejšia štúdia o antisemitských postojoch. Najnovší prieskum zahŕňa odpovede viac ako 58.000 dospelých zo 103 krajín a území.