Štúdia: Asi 40 percentám prípadov rakoviny v roku 2022 sa dalo predísť
Autor TASR
Paríž 4. februára (TASR) - Takmer 40 percent prípadov rakoviny na celom svete v roku 2022 súviselo s príčinami, ktorým sa dalo predísť. Vyplýva to zo štúdie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) uverejnenej v utorok v časopise Nature Medicine, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Štúdia pod vedením Isabelle Soerjomataramovej z IARC vo francúzskom Lyone zistila, že tabak, alkohol a infekcie boli najčastejšími rizikovými faktormi.
Z celkového počtu 18,7 milióna nových prípadov rakoviny zaznamenaných vo svete v roku 2022 sa približne siedmim miliónom dalo predísť (asi 38 percent). U mužov táto hodnota dosahovala 45 a u žien 30 percent.
Výskumníci použili celosvetové údaje, aby porovnali nové prípady rakoviny s rizikovými faktormi, ktoré súvisia so správaním ľudí a majú preukázateľnú príčinnú súvislosť s ochorením, ako je fajčenie a vplyvy životného a pracovného prostredia.
Rizikové vzorce sa líšili podľa regiónu a pohlavia. V subsaharskej Afrike bolo možné predísť 38 percentám prípadov rakoviny u žien, v porovnaní s približne 25 percentami v severnej Afrike a západnej Ázii. V týchto regiónoch boli hlavnou príčinou infekcie. V Európe, Spojených štátoch, Kanade a Austrálii predstavoval najväčšie riziko tabak.
Spoluautor štúdie André Ilbawi zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uviedol, že pochopenie regionálnych vzorov môže pomôcť vládam a jednotlivcom prijímať cielené opatrenia na zníženie rizika rakoviny.
Podľa Soerjomataramovej je riešenie príčin vzniku rakoviny, ktorým sa dá predísť, jedným z najúčinnejších spôsobov pre zmiernenie nárastu počtu prípadov.
