Astronómovia zaznamenali prvú čiernu dieru strednej hmotnosti

Washington/Rím 3. septembra (TASR) - Medzinárodný tím vedcov zaznamenal prvú čiernu dieru, ktorá sa radí medzi čierne diery so strednou hmotnosťou. Vznikla kolíziou dvoch menších čiernych dier, informovala v stredu agentúra AP.



Astronómovia doposiaľ poznali čierne diery dvoch kategórií. Jednou kategóriou sú takzvané hviezdne čierne diery, ktoré vznikli gravitačným kolapsom hviezdy a majú hmotnosť od piatich do niekoľkých desiatok hmotností Slnka. Druhou kategóriou sú supermasívne čierne diery, ktorých hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí miliónov alebo miliárd hmotnosti Slnka.



Doposiaľ neboli známe čierne diery s hmotnosťou v rozmedzí od 100 do 1000 hmotností Slnka. Podľa nových štúdií, ktoré vyšli v stredu vo vedeckých časopisoch Physical Review Letters a Astrophysical Journal Letters, sa však hmotnosť čiernej diery GW190521 rovná 142 hmotnostiam Slnka.



K nálezu čiernej diery GW190521 viedol signál spôsobený gravitačnou vlnou, ktorá cestuje skrz vesmír rýchlosťou svetla. Tento signál zaznamenali v máji 2019 dva detektory, LIGO v USA a Virgo v Taliansku, vďaka ktorým si ho astronómovia dokázali aj vypočuť.



Vedci zistili, že táto gravitačná vlna vznikla pri kolízii dvoch hviezdnych čiernych dier - jednej so 65, druhej s 86 slnečnými hmotnosťami - pred vyše siedmimi miliardami rokov.



"Táto udalosť je bránou k spoznávaniu kozmických procesov, ktoré vedú k tvorbe čiernych dier," uviedol počas internetovej tlačovej konferencie spoluautor štúdie Stavros Katsanevas, informovala agentúra AFP.



Gravitačné vlny, ktorých existenciu predpokladal Albert Einstein vo svojej teórii relativity, boli prvýkrát priamo zaznamenané v roku 2015.