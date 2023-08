Štúdia: Až 11 % ľudí so srdcovými problémami užívala rekreačné drogy

Londýn 17. augusta (TASR) - Podľa zistení lekárov až 11 percent pacientov prijatých vo Francúzsku na intenzívnu starostlivosť pre problémy so srdcom užívalo rekreačné drogy. TASR informuje podľa webu The Guardian.



Výskumníci testovali moč u každého pacienta prijatého na jednotku intenzívnej starostlivosti s problémami so srdcom v apríli 2021 v 39 francúzskych nemocniciach. V 11 percentách prípadov sa potvrdili drogy ako marihuana, extáza a kokaín.



Podľa odhadov v roku 2022 užívalo drogy na celom svete 275 miliónov ľudí, čo je o 22 percent viac ako v roku 2010.



Štúdiu zverejnili online v časopise Heart. Podľa nej mali pozitívne testovaní takmer deväťkrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia alebo okamžitého lekárskeho zákroku ako zvyšok pacientov.



"Zneužívanie alkoholu a drog nie je bez následkov na individuálny stav pacienta a počet ľudí vyžadujúcich prijatie do intenzívnej starostlivosti. Ide aj o využitie zdrojov zdravotnej starostlivosti v súvislosti so životným štýlom ľudí," povedal dekan Fakulty intenzívnej medicíny Daniele Bryden.



Cieľom štúdie nebolo dokázať príčinnosť medzi drogami a srdcovými problémami. Na základe jej údajov však autori dospeli k záveru, že testovanie vzoriek moču na drogy u pacientov prijatých na srdcovú intenzívnu starostlivosť má "potenciálnu hodnotu“.



K tomuto záveru sa pripájajú aj lekári z londýnskej Nemocnice sv. Bartolomeja a Univerzity kráľovnej Mary. Podľa nich vedomosť o užívaní rekreačných drog lepšie objasňuje príčiny stavu pacientov a ich lepšie zvládnutie. Okrem zvýšených nákladov však takýto skríning vyvoláva aj otázky o dôvernosti a diskriminácie pri cielenom skríningu.