Štúdia: Až 70 percent voličov AfD tvoria muži

Lipsko 12. februára (TASR) - Podľa štúdie univerzity v Lipsku tvorili muži v roku 2024 až 70,6 percenta podporovateľov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Vyplýva to z údajov nazbieraných medzi marcom a júnom minulého roka, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Štúdia skúmala volebné preferencie 2500 Nemcov. Univerzita ju zverejnila menej ako dva týždne pred parlamentnými voľbami do Bundestagu a výskum nadväzoval na veľkú štúdiu o autoritárskych režimoch.



Približne 22 percent voličov AfD má podľa štúdie pravicovo extrémistický pohľad na svet v porovnaní s priemerom 2,5 percenta pri iných stranách. Vládu silnej autority schvaľoval až 27 percent podporovateľov AfD. Voliči tejto strany mali len málokedy ukončené vyššie vzdelanie, najčastejšie to boli ľudia so stredne vysokými príjmami alebo nezamestnaní.



Ženy naopak tvorili najväčšiu časť voličskej základne strany Zelených, ktorých by volilo len približne 33,6 percent mužov. Až 53 percent podporovateľov Zelených dosiahlo vyššie vzdelanie a 44 percent zarába nad 3500 eur mesačne.



Podľa prieskumov je Alternatíva pre Nemecko pred spolkovými voľbami 23. februára druhou najsilnejšou stranou, ktorá má šancu získať hlasy približne 20 percent voličov.