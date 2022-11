Štúdia: Bezmäsité piatky katolíkov by mohli prispieť k zníženiu emisií

Londýn 1. novembra (TASR) - Pápež František by mohol pomôcť znížiť celosvetové množstvo emisií uhlíka, ak by katolíkov vyzval, aby sa vrátili k nejedeniu mäsa v piatok. Uviedol to v utorok tím vedcov z Cambridgeskej univerzity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Štúdia zverejnená na portáli Social Science Research Network (SSRN) vychádzala z pozorovania stravovacích návykov v Anglicku a Walese po podobnej výzve tamojších biskupov v roku 2011. Svoje stravovacie návyky zmenila len asi jedna štvrtina katolíkov. Každoročne sa však podľa autorov štúdie ušetrilo viac než 55.000 ton uhlíka.



V celosvetovom meradle by bezmäsité piatky mohli každoročne obmedziť produkciu miliónov ton skleníkových plynov. Samotný pápež klimatickú zmenu označil za "bezprecedentnú hrozbu", ktorá si vyžaduje bezodkladné kroky.



Prax nejesť mäso v piatok je jednou z najstarších kresťanských tradícií, pričom na ryby sa nevzťahovala. Od vatikánskych reforiem v 60. rokoch to však nie je povinnosť, s výnimkou pôstneho obdobia pred Veľkou nocou.



Živočíšnu výrobu označil vedúci štúdie Shaun Larcom za jednu z hlavných príčin emisií skleníkových plynov a katolícka cirkev tak má "veľmi dobré predpoklady" pomôcť. Ich zníženie by podľa jeho slov bolo výrazné i v prípade, ak by bezmäsité piatky dodržiaval len zlomok katolíkov.