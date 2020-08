ŠTÚDIA: Británii hrozí po brexite odliv mozgov do EÚ

Londýn 4. augusta (TASR) - Počet Britov sťahujúcich sa do krajín Európskej únie prudko stúpol po hlasovaní o brexite v roku 2016, vyplýva z novej britsko-nemeckej štúdie zverejnenej v utorok. Tento exodus je porovnateľný s tými, ktoré spôsobili veľké sociálne alebo ekonomické krízy, píše agentúra AP.



Rozbor oficiálnych štatistík, vypracovaný Oxfordskou univerzitou a Berlínskym výskumným partnerstvom, ako aj Sociologickým centrom WZB so sídlom v Berlíne ukázal, že migrácia zo Spojeného kráľovstva do ostatných krajín EÚ stúpla o 30 percent, z približne 57.000 ročne v rokoch 2008 - 2015 na vyše 73.000 ročne v rokoch 2016 - 2018. Najväčší počet ľudí prišiel zo Spojeného kráľovstva do Španielska, za ním nasledovalo Francúzsko.



"Tento nárast v počtoch má rozsah, aký by človek čakal, keď krajinu zasiahne veľká ekonomická alebo politická kríza," uviedol spoluautor správy Daniel Auer.



Migrácia medzi 27 krajinami, ktoré teraz tvoria EÚ, bola v rovnakom období pomerne ustálená, zistili výskumníci.



Počet Britov snažiacich sa získať pas niektorej z krajín EÚ takisto prudko stúpol, a to o vyše 50 percent. V Nemecku vzrástol počet žiadostí o 2000 percent.



Britskí voliči v referende v roku 2016 tesne hlasovali za odchod ostrovnej krajiny z EÚ, teda za takzvaný brexit, ktorým sa automaticky skončilo právo únijných občanov presťahovať sa do Spojeného kráľovstva a naopak - právo Britov žiť a pracovať po celej Európe. Británia odišla z EÚ v januári, hoci počas prechodného obdobia, ktoré bude trvať do konca roka 2020, je ešte stále viazaná pravidlami EÚ - vrátane práva na slobodu pohybu.



Po brexite zostalo v Spojenom kráľovstve okolo 3,6 milióna občanov EÚ a vyše milión Britov sa nachádza v 27 členských krajinách EÚ, pričom sa zo všetkých síl pokúšajú o udržanie trvalého pohybu a štatútu zamestnanca. Britská vláda tvrdí, že vyše tri milióny Európanov už dokončili proces registrácie, ktorá im zaručuje právo zotrvať v Spojenom kráľovstve.



Auer a spoluautor Daniel Tetlow uviedli, že štúdia "ukazuje, že Spojené kráľovstvo čelí možnému odlivu mozgov, teda vysoko vzdelaných britských občanov, ktorí sú rozhodnutí prežiť svoju budúcnosť v kontinentálnej Európe".