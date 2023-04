Štúdia: Britský mäsopriemysel priamo prispieva k odlesňovaniu Amazónie

Londýn 13. apríla (TASR) - Britský mäsospracujúci priemysel a supermarkety, ktorým dodáva výrobky, priamo prispievajú k nelegálnemu odlesňovaniu v oblasti Amazónie. Vyplýva to z vyšetrovania viacerých environmentálnych organizácií, o ktorom vo štvrtok informovala televízna stanica Sky News.



Získavanie pôdy na chov hovädzieho dobytka a pestovanie sójových bôbov je hlavnou príčinou ničenia amazonských dažďových pralesov. V roku 2022 boli v tejto oblasti zničené porasty na ploche takmer 12.000 kilometrov štvorcových.



Environmentálne organizácie Mighty Earth, Reporter Brazil a Ecostorm pri svojom výskume použili satelitné údaje a pozorovanie priamo v teréne, ktoré potvrdili priamu spojitosť s nelegálnym odlesňovaním Amazónie a exportom sóje z Brazílie do Británie.



Tieto dodávky zabezpečuje americký potravinársky gigant Cargill, ktorý deklaruje odhodlanie podieľať sa opatreniach proti zmene klímy a environmentálnej kríze. Ochranári preto vyzvali Cargill, aby nespolupracoval s dodávateľmi, ktorí sa podieľajú na ničení pralesov.



V správe environmentalistov sa napríklad spomína farma v brazílskom štáte Mato Grosso, na ktorej pozemkoch bolo vlani vypálených 400 hektárov lesných porastov. Na tomto území podľa odhadov rástlo zhruba 220.000 stromov.



Práve táto farma dodáva sóju spoločnosti Cargill a tá ju ďalej vyváža do ďalších krajín vrátane Británie. Cargill sa podieľa na importe sóje do Spojeného kráľovstva až 70 percentami. Tri štvrtiny týchto dodávok odchádzajú z brazílskeho prístavu Santarem.



Spomínanú farmu v Mato Grosso už pred niekoľkými rokmi vyšetrovali brazílske úrady pre podozrenie z nelegálneho odlesňovania a Cargill s ňou následne prerušil spoluprácu. Vlani ju však opäť obnovil, píše Sky News. Sója importovaná do Británie sa využíva ako hlavná prísada do krmív pre zvieratá, najmä pre kurčatá a ošípané.



Cargill je čiastočným vlastníkom spoločnosti Avara Foods, ktorá je najväčším britským producentom kuracieho mäsa. Táto firma dostáva od Cargillu dodávky krmiva a následne zásobuje kuracinou britské reťazce supermarketov a reštaurácií vrátane spoločností Tesco, Asdy, Lidl, Sainsbury's, Morrisons, McDonald's, KFC a Nando's, píše Sky News.